Усиленное хлорирование воды прекратят в Старом Осколе

Posted Сегодня, 14:39
Published Сегодня, 14:39
Modified Сегодня, 14:41
Updated Сегодня, 14:41
В Старом Осколе прекратят профилактическое хлорирование воды. Процедуру прекратят с 18 мая.
Воду стали обеззараживать в усиленном режиме в марте. Сделали это из-за роста заражений различными инфекциями.
Однако оскольчане стали жаловаться на изменение цвета и мутность воды из-под кранов. Как оказалось, причиной стала окись железа — ржавчина, вызванная увеличенным количеством остаточного хлора в воде. Сейчас специалисты проводят промывку системы.
Напомним, что в марте в Старом Осколе зарегистрировали несколько случаев заболевания гепатитом А. После этого горожан призвали пить кипячёную воду.