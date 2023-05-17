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Усиленное хлорирование воды прекратят в Старом Осколе

17 мая 2023, 14:39
Фото: 1MI
Профилактическое хлорирование ввели в марте из-за роста инфекционных заболеваний. Однако после жалоб местных жителей процесс решили прекратить, пишет старооскольский «9 Канал».
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Вода

В Старом Осколе прекратят профилактическое хлорирование воды. Процедуру прекратят с 18 мая.

Воду стали обеззараживать в усиленном режиме в марте. Сделали это из-за роста заражений различными инфекциями.

Однако оскольчане стали жаловаться на изменение цвета и мутность воды из-под кранов. Как оказалось, причиной стала окись железа — ржавчина, вызванная увеличенным количеством остаточного хлора в воде. Сейчас специалисты проводят промывку системы.

Напомним, что в марте в Старом Осколе зарегистрировали несколько случаев заболевания гепатитом А. После этого горожан призвали пить кипячёную воду.

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#Инна Рогова#Хлорирование#Вода#Инфекции#Общество#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол
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