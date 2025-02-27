«Белогорье» победило МГТУ в «не совсем уверенной игре»

Posted 27 февраля, 07:33
Published 27 февраля, 07:33
Modified 27 февраля, 07:35
Updated 27 февраля, 07:35
26 февраля на «Тула-Арене» состоялся матч между «Белогорьем» и МГТУ. Встреча проходила в рамках 28-го тура PARI Суперлиги.
Игра завершилась в пользу белгородских волейболистов — 3:0 (25:21, 27:25, 25:19). Однако матч не был лёгким — борьба продолжалась до концовки каждого сета. Несмотря на обновлённый состав с отсутствием легионеров, «львы» не сразу смогли взять контроль над игрой.
Первая партия началась с отставания, но блоки Котова и Щадилова привели к перевесу. Во второй партии ситуация была более напряжённой. Белгородцы уступали, но благодаря решающему блоку Порошина и ошибке нападающего МГТУ они вырвали победу. В третьем сете после мини-отрыва у гостей «Белогорье» наладило защиту и завершило матч победой.
Иван Подребинкин стал лучшим в составе «Белогорья» с 14 очками, Андрей Марченко добавил 12, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.
Тренеры команд поделились своими впечатлениями. Тренер Михаил Бекетов из МГТУ отметил, что отсутствие опытных игроков и непонятное судейство во второй партии повлияли на исход игры.
«У нас играл тот состав, которому нужно больше времени на площадке. Хочется каждому дать поиграть, но не всегда соперник позволяет, и сегодня не совсем уверенной была общая наша игра, не получалось в защите и доигровка хромала», — так прокомментировал игру старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов.
Ранее «Белогорье» одержало важную победу в Суперлиге, обыграв «Урал» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Это позволило белгородцам вернуться в тройку лидеров.