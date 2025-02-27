«Белогорье» победило МГТУ в «не совсем уверенной игре»

Первая партия началась с отставания, но блоки Котова и Щадилова привели к перевесу. Во второй партии ситуация была более напряжённой. Белгородцы уступали, но благодаря решающему блоку Порошина и ошибке нападающего МГТУ они вырвали победу. В третьем сете после мини-отрыва у гостей «Белогорье» наладило защиту и завершило матч победой.