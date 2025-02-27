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Posted 27 февраля, 07:33

Published 27 февраля, 07:33

Modified 27 февраля, 07:35

Updated 27 февраля, 07:35

«Белогорье» выиграло у МГТУ

«Белогорье» победило МГТУ в «не совсем уверенной игре»

27 февраля 2025, 07:33
Фото: t.me/belogorievolleyball. «Белогорье» выиграло у МГТУ
Сюжет
Белогорье
Счёт был 3:0 в пользу «львов», но пришлось потрудиться для победы.

26 февраля на «Тула-Арене» состоялся матч между «Белогорьем» и МГТУ. Встреча проходила в рамках 28-го тура PARI Суперлиги.

Игра завершилась в пользу белгородских волейболистов — 3:0 (25:21, 27:25, 25:19). Однако матч не был лёгким — борьба продолжалась до концовки каждого сета. Несмотря на обновлённый состав с отсутствием легионеров, «львы» не сразу смогли взять контроль над игрой.

Первая партия началась с отставания, но блоки Котова и Щадилова привели к перевесу. Во второй партии ситуация была более напряжённой. Белгородцы уступали, но благодаря решающему блоку Порошина и ошибке нападающего МГТУ они вырвали победу. В третьем сете после мини-отрыва у гостей «Белогорье» наладило защиту и завершило матч победой.

Иван Подребинкин стал лучшим в составе «Белогорья» с 14 очками, Андрей Марченко добавил 12, сообщили в пресс-службе белгородского волейбольного клуба.

Тренеры команд поделились своими впечатлениями. Тренер Михаил Бекетов из МГТУ отметил, что отсутствие опытных игроков и непонятное судейство во второй партии повлияли на исход игры.

«У нас играл тот состав, которому нужно больше времени на площадке. Хочется каждому дать поиграть, но не всегда соперник позволяет, и сегодня не совсем уверенной была общая наша игра, не получалось в защите и доигровка хромала», — так прокомментировал игру старший тренер «Белогорья» Леонид Кузнецов.

Ранее «Белогорье» одержало важную победу в Суперлиге, обыграв «Урал» со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21). Это позволило белгородцам вернуться в тройку лидеров.

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#Анна Селищева#Спорт#Белогорье#Волейбол#Победа#Белгород#Мгту
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