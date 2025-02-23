«Потихонечку набираем форму»: «Белогорье» одержало сложную, но очень важную победу

Posted 23 февраля, 09:02
Published 23 февраля, 09:02
Modified 23 февраля, 09:04
Updated 23 февраля, 09:04
22 февраля «Белогорье» в рамках 27-го тура PARI Суперлиги встретилось с командой «Динамо-Урал» из Уфы. В тяжёлой борьбе белгородские «львы» победили со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).
На площадке вчера играли «самые боевые составы» от обеих команд, рассказали в пресс-службе «Белогорья». Старший тренер «Динамо-Урала» Антон Малышев заявил, что белгородцы «играли уверенно и не дали поднять головы». Его коллега из «Белогорья» Леонид Кузнецов ответил, что игра, несмотря на счёт, всё же была ровной.
Среди «львов» отличился Мохамед Аль Хачдади — он набрал 17 очков. Игру марокканца отметил как старший тренер, так и сами волейболисты «Белогорья».
Связующий Роман Жось назвал победу «львов» очень важной после небольшого спада: речь идёт о поражении в игре с «Динамо-ЛО». После была победа над «Локомотивом» в Новосибирске, а вчера белгородцы показали, что «потихонечку набирают форму», прокомментировал Жось.
По итогам встречи с командой «Динамо-Урал» «Белогорье» занимает третье место в турнирной таблице. На первых двух — «Зенит-Казань» и «Локомотив-Новосибирск».