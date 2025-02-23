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Posted 23 февраля, 09:02

Published 23 февраля, 09:02

Modified 23 февраля, 09:04

Updated 23 февраля, 09:04

«Белогорье» вернулось в тройку лидеров турнирной таблицы

«Потихонечку набираем форму»: «Белогорье» одержало сложную, но очень важную победу

23 февраля 2025, 09:02
Фото: t.me/belogorievolleyball. «Белогорье» вернулось в тройку лидеров турнирной таблицы

Волейболисты «Белогорья» обыграли «Урал» в матче Суперлиги

Сюжет
Белогорье
Победа была сухой, но далась она тяжело. Однако успех вчерашней игры позволил вернуться «львам» в тройку лидеров.

22 февраля «Белогорье» в рамках 27-го тура PARI Суперлиги встретилось с командой «Динамо-Урал» из Уфы. В тяжёлой борьбе белгородские «львы» победили со счётом 3:0 (25:22, 25:21, 25:21).

На площадке вчера играли «самые боевые составы» от обеих команд, рассказали в пресс-службе «Белогорья». Старший тренер «Динамо-Урала» Антон Малышев заявил, что белгородцы «играли уверенно и не дали поднять головы». Его коллега из «Белогорья» Леонид Кузнецов ответил, что игра, несмотря на счёт, всё же была ровной.

Среди «львов» отличился Мохамед Аль Хачдади — он набрал 17 очков. Игру марокканца отметил как старший тренер, так и сами волейболисты «Белогорья».

Связующий Роман Жось назвал победу «львов» очень важной после небольшого спада: речь идёт о поражении в игре с «Динамо-ЛО». После была победа над «Локомотивом» в Новосибирске, а вчера белгородцы показали, что «потихонечку набирают форму», прокомментировал Жось.

По итогам встречи с командой «Динамо-Урал» «Белогорье» занимает третье место в турнирной таблице. На первых двух — «Зенит-Казань» и «Локомотив-Новосибирск».

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#Инна Рогова#Спорт#Белогорье#Суперлига#Белгород#Уфа#Динамо-Урал
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