«Потихонечку набираем форму»: «Белогорье» одержало сложную, но очень важную победу

На площадке вчера играли «самые боевые составы» от обеих команд, рассказали в пресс-службе «Белогорья». Старший тренер «Динамо-Урала» Антон Малышев заявил, что белгородцы «играли уверенно и не дали поднять головы». Его коллега из «Белогорья» Леонид Кузнецов ответил, что игра, несмотря на счёт, всё же была ровной.