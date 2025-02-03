От неудачного старта до уверенной победы: «Белогорье» в первой тройке лидеров

Первая партия стала настоящим испытанием для «Белогорья». В составе команды произошли изменения: вместо Цзинъиня Чжана на поле появился Андрей Марченко, но проблемы с приёмом подач затруднили игру. Наряду с ним не всё удавалось и Павлу Тетюхину, и Валентину Голубеву. Хозяева активно контратаковали, эффективно блокировали и контролировали игру, а у гостей много чего не получалось в атаке. Мохамед Аль Хачдади, отмечавший день рождения, не смог показать свою лучшую форму. В итоге «Факел» легко выиграл первый сет — 25:16.