От неудачного старта до уверенной победы: «Белогорье» в первой тройке лидеров

Posted 3 февраля, 07:37
Published 3 февраля, 07:37
Modified 3 февраля, 07:39
Updated 3 февраля, 07:39
«Белогорье» одержало уверенную победу над «Факелом» в Новом Уренгое. Этот матч оказался непростым для белгородских волейболистов. Они начали его неудачно, но в итоге взяли реванш, уверенно забрав три очка. Это вывело «львов» на третье место в чемпионате.
Первая партия стала настоящим испытанием для «Белогорья». В составе команды произошли изменения: вместо Цзинъиня Чжана на поле появился Андрей Марченко, но проблемы с приёмом подач затруднили игру. Наряду с ним не всё удавалось и Павлу Тетюхину, и Валентину Голубеву. Хозяева активно контратаковали, эффективно блокировали и контролировали игру, а у гостей много чего не получалось в атаке. Мохамед Аль Хачдади, отмечавший день рождения, не смог показать свою лучшую форму. В итоге «Факел» легко выиграл первый сет — 25:16.
После такого начала главный тренер «Белогорья» Александр Волков решил внести изменения в состав: Чжан заменил Марченко, а Георгий Заболотников уступил место Сергею Червякову. С этими изменениями «львы» быстро пришли в себя. Вскоре после того, как «Факел» вырвался вперёд, белгородцы сократили разрыв, а потом и вовсе начали доминировать. Тетюхин на подаче сделал три эйса, а блоки Цепкова и Чжана укрепили оборону. «Белогорье» выиграло второй сет — 25:17.
В третьем сете белгородцы продолжили уверенно играть как в атаке, так и в защите. Сет стал победным для «Белогорья» с тем же результатом — 25:17. Поражение «Факела» было неизбежным, несмотря на усилия Капранова и Пипунырова, которые пытались изменить ход игры.
Четвёртая партия началась с того, что «Белогорье» снова взяло инициативу в свои руки, не давая «Факелу» ни малейшего шанса. В защите, блоке и атаке «львы» играли с максимальной отдачей, а эйс Подребинкина завершил встречу на победной ноте для белгородцев — 25:16.
Таким образом, «Белогорье» одержало 10-ю победу подряд над «Факелом» в чемпионате России и укрепило свою позицию в турнирной таблице, обойдя «Зенит» и «Динамо». Лучшим бомбардиром матча стал Мохамед Аль Хачдади, набравший 22 очка, также в топе Тетюхин (20) и Чжан (15).
Следующий матч «Белогорье» проведет 9 февраля против «Динамо-ЛО» в Туле.
Ранее «Белогорье» одержало победу с тремя очками, обыграв ВК «Газпром-Югра» в Сургуте с результатом 1:3.
Также ранее стало известно, что бывший тренер белгородских «львов» Георге Крету переехал на работу в Сербию. С «Белогорьем» 57-летний румынец работал один сезон — в 2017/2018 гг.