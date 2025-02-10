«Играли отвратительно»: почему «львы» извинялись перед белгородцами за матч?

Тренер и капитан «Белогорья» оказались крайне недовольны прошедшей игрой. По словам первого, они «играли отвратительно», поэтому теперь будут детально обсуждать произошедшее. Тетюхин даже извинился перед болельщиками за такой «неуверенный волейбол» и пообещал исправить ошибки в кратчайшие сроки.