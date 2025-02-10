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Posted 10 февраля, 07:05

Published 10 февраля, 07:05

Modified 10 февраля, 07:05

Updated 10 февраля, 07:05

Кадр с матча

«Играли отвратительно»: почему «львы» извинялись перед белгородцами за матч?

10 февраля 2025, 07:05
Фото: t.me/belogorievolleyball. Кадр с матча

Волейболисты «Белогорья» уступили «Динамо-ЛО»

Сюжет
Волейбол
В день рождения волейбола, которому исполнилось 130 лет, белгородцы не смогли одержать победу над соперником.

В воскресенье, 9 февраля, белгородские волейболисты играли с «Динамо-ЛО» из Соснового Бора. Несмотря на встречу на домашнем поле, забрать себе победу «львы» не смогли: счёт составил 1:3 в пользу соперника (22:25, 22:25, 25:23, 21:25).

В этом матче среди белгородцев особенно отличился Цзинъинь Чжан — он заработал для команды 21 очко. 18 баллов принёс Павел Тетюхин и ещё 10 — Мохамед Аль Хачдади, сообщили в пресс-службе волейбольного клуба.

Тренер и капитан «Белогорья» оказались крайне недовольны прошедшей игрой. По словам первого, они «играли отвратительно», поэтому теперь будут детально обсуждать произошедшее. Тетюхин даже извинился перед болельщиками за такой «неуверенный волейбол» и пообещал исправить ошибки в кратчайшие сроки.

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#Александра Склярова#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Поражение#Белгород
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