Россиянам разрешат блокировать онлайн-кредиты через банки, Госуслуги и МФЦ

С 1 марта в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам накладывать запрет на оформление необеспеченных кредитов. Подать соответствующую заявку можно будет через Госуслуги, а с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2025 года — также в многофункциональных центрах (МФЦ) в ряде регионов. Информация о введенном ограничении будет отражена в кредитной истории заемщика.