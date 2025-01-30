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Posted 30 января, 04:22

Published 30 января, 04:22

Modified 30 января, 04:22

Updated 30 января, 04:22

Россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-кредиты через Госуслуги, банки и МФЦ

Россиянам разрешат блокировать онлайн-кредиты через банки, Госуслуги и МФЦ

30 января 2025, 04:22
Фото: 1MI. Россияне смогут устанавливать запрет на онлайн-кредиты через Госуслуги, банки и МФЦ

Банки готовятся к запуску сервиса для самоограничений на онлайн-операции

С 1 марта россияне смогут запрещать оформление онлайн-кредитов на свое имя. Новый закон поможет защитить граждан от мошенников, а банки уже тестируют систему самоограничений для клиентов.

С 1 марта в России вступает в силу закон, позволяющий гражданам накладывать запрет на оформление необеспеченных кредитов. Подать соответствующую заявку можно будет через Госуслуги, а с 1 марта 2025 года по 1 сентября 2025 года — также в многофункциональных центрах (МФЦ) в ряде регионов. Информация о введенном ограничении будет отражена в кредитной истории заемщика.

Ряд ведущих банков уже тестируют новый функционал и адаптируют свои системы под новые требования. Например, ВТБ планирует в феврале запустить в своем мобильном приложении и интернет-банке сервис, который позволит клиентам устанавливать самоограничения на онлайн-операции. В частности, пользователи смогут блокировать оформление кредитов и снятие средств со вкладов.

Нововведение дает гражданам дополнительный инструмент для управления своей кредитной историей, снижая риски незаконного получения займов третьими лицами. В условиях роста случаев кибермошенничества эта мера призвана повысить безопасность финансовых операций.

Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, отметил, что финансовое мошенничество остается одной из самых актуальных проблем современного рынка, однако с введением нового сервиса у граждан появится возможность самостоятельно защищать себя. Он добавил, что это решение позволит людям лучше контролировать свои финансы и снизить риски онлайн-мошенничества.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Экономика#Кредит#Банк#Россия#ВТБ#Белгород
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