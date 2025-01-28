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Posted 28 января, 14:36

Published 28 января, 14:36

Modified 28 января, 14:38

Updated 28 января, 14:38

Аналитика ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырос на 2%

Аналитика ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырос на 2%

28 января 2025, 14:36
Фото: 1MI.
Сюжет
Ипотека
За прошедший год замедлилась динамика роста выдачи ипотеки на ИЖС. Такое изменение оказалось связано с господдержкой и повышением ставок, узнали аналитики ВТБ.

За прошедший год выдача ипотеки на ИЖС увеличилась только на 2%. Для сравнения, в 2023 году эта отрасль показала четырёхкратный прирост продаж. Судя по данным аналитиков, сокращение этой цифры произошло из-за увеличенных рыночных ставок.

Роль сыграло и изменение государственной поддержки. Так, в третьем квартале семейная и IT-ипотека столкнулись с рядом ограничений. Из-за этого сократилось число заёмщиков, а расчёты стали возможны только через эскроу-счета.

С июля по сентябрь минувшего года объём кредитов на строительство домов сократился на 36%, а в четвёртом квартале падение спроса ускорилось — продажи ипотеки на ИЖС снизились почти в полтора раза по отношению к третьему кварталу.

Изменения произошли и в сегменте частного строительства, утверждают эксперты.

«Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на „семейную“ ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
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