Аналитика ВТБ: рынок ипотеки на ИЖС вырос на 2%

Posted 28 января, 14:36
Published 28 января, 14:36
Modified 28 января, 14:38
Updated 28 января, 14:38
За прошедший год выдача ипотеки на ИЖС увеличилась только на 2%. Для сравнения, в 2023 году эта отрасль показала четырёхкратный прирост продаж. Судя по данным аналитиков, сокращение этой цифры произошло из-за увеличенных рыночных ставок.
Роль сыграло и изменение государственной поддержки. Так, в третьем квартале семейная и IT-ипотека столкнулись с рядом ограничений. Из-за этого сократилось число заёмщиков, а расчёты стали возможны только через эскроу-счета.
С июля по сентябрь минувшего года объём кредитов на строительство домов сократился на 36%, а в четвёртом квартале падение спроса ускорилось — продажи ипотеки на ИЖС снизились почти в полтора раза по отношению к третьему кварталу.
Изменения произошли и в сегменте частного строительства, утверждают эксперты.
«Пока мы ожидаем сокращения рынка ипотеки на ИЖС примерно на четверть, но многое будет зависеть от инициатив правительства по поддержке спроса на „семейную“ ипотеку и скорости адаптации подрядчиков к новым условиям работы», — прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.