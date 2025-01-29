Битое? На навесном мосту в парке Белгорода установили стеклянное ограждение

Успели ли к этому времени заменить разбитые стёкла, пока не известно. Когда по мосту разрешат ходить, тоже неясно: сдать объект в эксплуатацию обещали к концу 2024 года, однако к этому времени все работы выполнить не успели. В настоящее время на мосту нужно доустановить стёкла и перила, а затем оборудовать объект подсветкой.