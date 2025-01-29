bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 08:48

Published 29 января, 08:48

Modified 29 января, 08:48

Updated 29 января, 08:48

Выполненные работы на парящем мосту

Битое? На навесном мосту в парке Белгорода установили стеклянное ограждение

29 января 2025, 08:48
Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова». Выполненные работы на парящем мосту

На навесном мосту в Белгороде смонтировали ограждение

Сюжет
Новости Белгорода
Несмотря на то, что не все стёкла пережили доставку, установить уцелевшую их часть в парке Белгорода сумели всего за пять дней.

В конце января в Центральный парк имени В. И. Ленина привезли двухслойные стёкла, которые предназначены для ограждения навесного моста. Тогда не все их части сумели пережить доставку: некоторые из них оказались разбиты.

Тем не менее установить уцелевшие детали сумели быстро: уже через пять дней большая их часть оказалась закреплена на мосту, пишет Telegram-канал «Электромир Максимова». Сверху стёкла соединили между собой своеобразными перилами, за которые белгородцы, судя по всему, смогут держаться.

Успели ли к этому времени заменить разбитые стёкла, пока не известно. Когда по мосту разрешат ходить, тоже неясно: сдать объект в эксплуатацию обещали к концу 2024 года, однако к этому времени все работы выполнить не успели. В настоящее время на мосту нужно доустановить стёкла и перила, а затем оборудовать объект подсветкой.

Выполненные работы на парящем мосту
Выполненные работы на парящем мосту
Выполненные работы на парящем мосту
Выполненные работы на парящем мосту. Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»
Не пережило даже доставку: стекло для навесного моста доставили в Белгород разбитым
Узнать подробнее
Читайте также:
Беседка для шахмат и «парящий» мост: что планируют сделать в парке Ленина в БелгородеРазные уровни и подсветка: навесной мост появится в парке Белгорода
#Александра Склярова#Город#Новости Белгорода#Белгород#Стёкла#Центральный парк имени Ленина#Парящий мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика