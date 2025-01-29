Битое? На навесном мосту в парке Белгорода установили стеклянное ограждение

Posted 29 января, 08:48
Published 29 января, 08:48
Modified 29 января, 08:48
Updated 29 января, 08:48
В конце января в Центральный парк имени В. И. Ленина привезли двухслойные стёкла, которые предназначены для ограждения навесного моста. Тогда не все их части сумели пережить доставку: некоторые из них оказались разбиты.
Тем не менее установить уцелевшие детали сумели быстро: уже через пять дней большая их часть оказалась закреплена на мосту, пишет Telegram-канал «Электромир Максимова». Сверху стёкла соединили между собой своеобразными перилами, за которые белгородцы, судя по всему, смогут держаться.
Успели ли к этому времени заменить разбитые стёкла, пока не известно. Когда по мосту разрешат ходить, тоже неясно: сдать объект в эксплуатацию обещали к концу 2024 года, однако к этому времени все работы выполнить не успели. В настоящее время на мосту нужно доустановить стёкла и перила, а затем оборудовать объект подсветкой.