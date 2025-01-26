Не пережило даже доставку: стекло для навесного моста доставили в Белгород разбитым

Posted 26 января, 09:16
Published 26 января, 09:16
Modified 26 января, 09:23
Updated 26 января, 09:23
Центральный парк имени В. И. Ленина продолжают обновлять. В настоящее время рабочие уже заканчивают строительство навесного мостика у фонтана «Кувшинка».
Как заметили журналисты, мост почти готов: на опоры уже установили деревянные доски, а по бокам дорожки почти смонтировали ограждение из двухслойного стекла. В ближайшее время специалисты должны оборудовать объект декоративной подсветкой.
Интересно, что некоторые ограждения прибыли к мосту уже разбитыми. Сколько времени займёт их замена, неизвестно.
Напомним, что изначально закончить строительство власти обещали к концу 2024 года. Начало работ стартовало осенью. Мост достигает трёх метров в высоту, а его протяжённость равна 130 метрам.