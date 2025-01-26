bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 января, 09:16

Published 26 января, 09:16

Modified 26 января, 09:23

Updated 26 января, 09:23

Строительство парящего моста в Белгороде продолжается

Не пережило даже доставку: стекло для навесного моста доставили в Белгород разбитым

26 января 2025, 09:16
Фото: «Открытый Белгород». Строительство парящего моста в Белгороде продолжается

Стеклянное ограждение навесного моста разбилось по пути в парк Белгорода

В Белгороде продолжается реконструкция Центрального парка, в рамках которой построят мост со стеклянным ограждением. Но некоторые из частей пришли разбитыми.

Центральный парк имени В. И. Ленина продолжают обновлять. В настоящее время рабочие уже заканчивают строительство навесного мостика у фонтана «Кувшинка».

Как заметили журналисты, мост почти готов: на опоры уже установили деревянные доски, а по бокам дорожки почти смонтировали ограждение из двухслойного стекла. В ближайшее время специалисты должны оборудовать объект декоративной подсветкой.

Интересно, что некоторые ограждения прибыли к мосту уже разбитыми. Сколько времени займёт их замена, неизвестно.

Строительство парящего моста в Белгороде продолжается
Строительство парящего моста в Белгороде продолжается
Разбитое ограждение
Строительство парящего моста в Белгороде продолжается. Фото: Telegram-канал «Электромир Максимова»

Напомним, что изначально закончить строительство власти обещали к концу 2024 года. Начало работ стартовало осенью. Мост достигает трёх метров в высоту, а его протяжённость равна 130 метрам.

«На свой страх и риск»: «Белгороддорстрой» не сдал мост в парке Белгорода к 2025 году
Узнать подробнее
Читайте также:
Скоро увидим? Как проходит монтаж пешеходного моста в парке БелгородаНеобычный мост в Центральном парке в Белгороде пообещали достроить до конца годаБеседка для шахмат и «парящий» мост: что планируют сделать в парке Ленина в Белгороде
#Александра Склярова#Белгородская область#Мост#Белгород#Центральный парк Белгорода#Парящий мост
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика