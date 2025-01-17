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Posted 17 января, 14:06

Published 17 января, 14:06

Modified 17 января, 14:06

Updated 17 января, 14:06

Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году

Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году

17 января 2025, 14:06
Фото: 1MI. Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году
Сюжет
Деньги
В текущем году пожилых людей ждёт ряд новшеств в сфере пенсионного обеспечения. К ним относятся и индексация выплат, и правила выхода на заслуженный отдых, и другие изменения. Собрали всё в одном материале.

Кого коснётся повышение пенсий в 2025 году

С 1 января уже были проиндексированы страховые пенсии — их увеличили на 7,3%. Но это ещё не все. Дело в том, что индексация пенсий производится на уровень прошлогодней инфляции. А фактический размер инфляции 2024 года, по сообщению Росстата, составил 9,52% вместо рекомендованных Минэкономразвития 7,3%. Поэтому с 1 февраля страховые пенсии могут поднять ещё на 2,22%, плюс пенсионеры получат январскую недоимку.

С 1 апреля 2025-го будут индексированы социальные пенсии — их рост составит 14,7%. Напомним, страховые пенсии — это государственные выплаты гражданам, имеющим трудовой стаж. Те же россияне, которые не выработали официальный стаж для назначения страховой пенсии, становятся получателями социальных пенсий. Также последнюю получают:

  • инвалиды с детства;
  • дети-инвалиды;
  • семьи, потерявшие кормильца, который не работал;
  • и другие категории малообеспеченных граждан.
С 1 апреля 2025-го будут индексированы социальные пенсии — их рост составит 14,7%
С 1 апреля 2025-го будут индексированы социальные пенсии — их рост составит 14,7%. Фото: Изображение Midjourney

Работающих пенсионеров не обойдёт индексация

Долгих девять лет работающих пенсионеров обходило стороной традиционное ежегодное повышение страховых пенсий. С этого года ситуация меняется — их выплаты вновь станут индексировать в те же даты, что и неработающим пенсионерам.

Помимо этого, 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учётом заработанных ими в предыдущем году индивидуальных пенсионных коэффициентов — это правило не изменилось с прошлых лет.

А будет ли произведена индексация за все пропущенные девять лет, то есть с 2016 по 2024 годы? Такой вопрос интересует всех работающих пожилых людей. Ответ на него дал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.

«Включение индексаций за этот период в пенсию работающих пенсионеров произойдёт после завершения их трудовой деятельности», — прокомментировал Никита Чаплин.

Таким образом, работающие пенсионеры могут не волноваться на предмет просроченной индексации — они получат её только в виде отложенного бонуса при окончательном уходе на заслуженный отдых.

Индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности
Индексацию за период с 2016 по 2024 годы включат в пенсию работающих пенсионеров после завершения ими трудовой деятельности. Фото: Изображение Midjourney

На заслуженный отдых в этом году выйдут досрочники и не только

В 2025 году никто не выйдет на пенсию по возрасту на общих основаниях. Специалисты сразу предупреждали об этом, разъясняя порядок десятилетнего перехода к повышению пенсионного возраста — до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин.

Данный временной переход стартовал в 2019 году и завершится в 2028-м. Первые четыре года пенсионный возраст повышался плавно и по привычной всем схеме — один раз в год. С 2023 года он повышается один раз в два года. Соответственно, в 2023, 2025 и 2027 годах выходов на заслуженный отдых в рамках общих оснований не предусмотрено.

Вместе с тем некоторые россияне всё же получат в текущем году пенсионные удостоверения. Разделили их на три категории:

  • Граждане, которые выходят на заслуженный отдых досрочно.

Среди них те, кто имеет длительный стаж (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) — им положен выход на пенсию на два года раньше, многодетные матери, граждане, работающие на вредном производстве, спасатели, моряки, водители городского транспорта, работники с северным стажем и другие (право на досрочную пенсию можно проверить через СФР или «Госуслуги»).

  • Граждане, которые ранее отложили свой выход на заслуженный отдых.

К ним относятся россияне, которые ранее уже достигли пенсионного возраста, но не осуществили оформление, поскольку государство отказало им по причине нехватки баллов или рабочего стажа. К 2025 году они исправили ситуацию и готовы изменить статус. Также речь идёт о пенсионерах, которые по собственному желанию откладывали выход на пенсию, чтобы заработать больше повышающих коэффициентов и увеличить размер выплат.

  • Граждане, которые выходят на социальную пенсию.

Социальная пенсия назначается позже страховой на пять лет. Это означает, что женщины получают её в 65 лет, а мужчины — в 70 лет. Таким образом, в 2025 году выплаты назначат женщинам, родившимся в 1960 году, и мужчинам 1955 года рождения.

Выйти на пенсию по возрасту в 2025 году смогут граждане, которые выходят на заслуженный отдых досрочно
Выйти на пенсию по возрасту в 2025 году смогут граждане, которые выходят на заслуженный отдых досрочно. Фото: Изображение Midjourney

Надбавки инвалидам и долгожителям

С 1 января 2025 года инвалидам первой группы и пенсионерам, которым исполнилось более 80 лет, будет предоставляться ежемесячная денежная помощь на содержание в размере 1200 рублей — эта сумма подлежит ежегодной индексации. Исключение составляют инвалиды детства первой группы, поскольку их выплата увеличивается за счёт надбавки, выплачиваемой за уход со стороны родителей или опекунов.

Военные пенсии рассчитают по-новому

Размер денежного довольствия, учитываемый для исчисления пенсионных выплат, увеличивается с 89,32% до 89,83%. А с 1 октября 2025 года военные пенсии планируется проиндексировать на 4,5%. При этом данный показатель ещё не окончательный и может вырасти.

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#Деньги#Общество#Белгородская область#Пенсионеры#Индексация#Пенсия#Инвалиды#Военнослужащие#Белгород#КЦ
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