Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году

Данный временной переход стартовал в 2019 году и завершится в 2028-м. Первые четыре года пенсионный возраст повышался плавно и по привычной всем схеме — один раз в год. С 2023 года он повышается один раз в два года. Соответственно, в 2023, 2025 и 2027 годах выходов на заслуженный отдых в рамках общих оснований не предусмотрено.