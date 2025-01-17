Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году

Posted 17 января, 14:06
Published 17 января, 14:06
Modified 17 января, 14:06
Updated 17 января, 14:06
С 1 января уже были проиндексированы страховые пенсии — их увеличили на 7,3%. Но это ещё не все. Дело в том, что индексация пенсий производится на уровень прошлогодней инфляции. А фактический размер инфляции 2024 года, по сообщению Росстата, составил 9,52% вместо рекомендованных Минэкономразвития 7,3%. Поэтому с 1 февраля страховые пенсии могут поднять ещё на 2,22%, плюс пенсионеры получат январскую недоимку.
С 1 апреля 2025-го будут индексированы социальные пенсии — их рост составит 14,7%. Напомним, страховые пенсии — это государственные выплаты гражданам, имеющим трудовой стаж. Те же россияне, которые не выработали официальный стаж для назначения страховой пенсии, становятся получателями социальных пенсий. Также последнюю получают:
Долгих девять лет работающих пенсионеров обходило стороной традиционное ежегодное повышение страховых пенсий. С этого года ситуация меняется — их выплаты вновь станут индексировать в те же даты, что и неработающим пенсионерам.
Помимо этого, 1 августа пенсии работающих пенсионеров будут пересчитаны с учётом заработанных ими в предыдущем году индивидуальных пенсионных коэффициентов — это правило не изменилось с прошлых лет.
А будет ли произведена индексация за все пропущенные девять лет, то есть с 2016 по 2024 годы? Такой вопрос интересует всех работающих пожилых людей. Ответ на него дал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин.
«Включение индексаций за этот период в пенсию работающих пенсионеров произойдёт после завершения их трудовой деятельности», — прокомментировал Никита Чаплин.
Таким образом, работающие пенсионеры могут не волноваться на предмет просроченной индексации — они получат её только в виде отложенного бонуса при окончательном уходе на заслуженный отдых.
В 2025 году никто не выйдет на пенсию по возрасту на общих основаниях. Специалисты сразу предупреждали об этом, разъясняя порядок десятилетнего перехода к повышению пенсионного возраста — до 60 лет у женщин и 65 лет у мужчин.
Данный временной переход стартовал в 2019 году и завершится в 2028-м. Первые четыре года пенсионный возраст повышался плавно и по привычной всем схеме — один раз в год. С 2023 года он повышается один раз в два года. Соответственно, в 2023, 2025 и 2027 годах выходов на заслуженный отдых в рамках общих оснований не предусмотрено.
Вместе с тем некоторые россияне всё же получат в текущем году пенсионные удостоверения. Разделили их на три категории:
Среди них те, кто имеет длительный стаж (37 лет для женщин и 42 года для мужчин) — им положен выход на пенсию на два года раньше, многодетные матери, граждане, работающие на вредном производстве, спасатели, моряки, водители городского транспорта, работники с северным стажем и другие (право на досрочную пенсию можно проверить через СФР или «Госуслуги»).
К ним относятся россияне, которые ранее уже достигли пенсионного возраста, но не осуществили оформление, поскольку государство отказало им по причине нехватки баллов или рабочего стажа. К 2025 году они исправили ситуацию и готовы изменить статус. Также речь идёт о пенсионерах, которые по собственному желанию откладывали выход на пенсию, чтобы заработать больше повышающих коэффициентов и увеличить размер выплат.
Социальная пенсия назначается позже страховой на пять лет. Это означает, что женщины получают её в 65 лет, а мужчины — в 70 лет. Таким образом, в 2025 году выплаты назначат женщинам, родившимся в 1960 году, и мужчинам 1955 года рождения.
С 1 января 2025 года инвалидам первой группы и пенсионерам, которым исполнилось более 80 лет, будет предоставляться ежемесячная денежная помощь на содержание в размере 1200 рублей — эта сумма подлежит ежегодной индексации. Исключение составляют инвалиды детства первой группы, поскольку их выплата увеличивается за счёт надбавки, выплачиваемой за уход со стороны родителей или опекунов.
Размер денежного довольствия, учитываемый для исчисления пенсионных выплат, увеличивается с 89,32% до 89,83%. А с 1 октября 2025 года военные пенсии планируется проиндексировать на 4,5%. При этом данный показатель ещё не окончательный и может вырасти.