Индексация пенсий в 2025 году: что ждет пенсионеров

Posted 8 декабря, 15:15
Published 8 декабря, 15:15
Modified 8 декабря, 15:17
Updated 8 декабря, 15:17
С 1 апреля 2025 года размер социальных пенсий в среднем достигнет 15 456 рублей. Сейчас средняя социальная пенсия в России составляет 13 475 рублей.
Такие пенсии назначаются гражданам, не накопившим необходимый трудовой стаж, а также инвалидам и другим нетрудоспособным лицам.
Страховые пенсии будут пересчитаны уже с начала года: их увеличат на 7,3%. Средняя выплата по старости к концу 2025 года составит 24 059 рублей, сейчас она равна 22 376 рублей. Такая пенсия рассчитывается на основе трудового стажа.
Важным ориентиром при установлении минимального дохода пенсионеров остается прожиточный минимум, который в следующем году увеличат до 15 250 рублей.
Если общий доход пенсионера не достигает уровня прожиточного минимума в его регионе, государство назначает социальную доплату.
В регионах с более высоким прожиточным минимумом разницу компенсируют местные бюджеты. Например, в Москве минимальная пенсия с учетом всех доплат составит 25 850 рублей. Если же региональный минимум ниже федерального, недостающие суммы выделяются из федерального бюджета.
В Москве минимальная пенсия традиционно выше, чем в среднем по России, благодаря городской доплате. В 2025 году столичные пенсии дополнительно вырастут на 5,5%. Эти меры направлены не только на улучшение жизни пожилых граждан, но и на поддержку многодетных семей, родителей детей с инвалидностью, ветеранов и других социально уязвимых категорий.
По словам Анатолия Никитина, председателя Союза пенсионеров Московской области, размер пенсии должен составлять не менее 40% от средней заработной платы в регионе. По его оценкам, в Москве эта сумма может достигать 62,5 тысячи рублей, на Чукотке — 75 тысяч рублей, а в Краснодарском крае — 30 тысяч рублей.
По такой логике, если считать, что средняя заработная плата в Белгородской области — 66 741 рубль, то пенсия в регионе может быть 26 696 рублей.
В 2026 году планируется повышение социальных пенсий на 4,5%, а в 2027 году — на 4%. Такие меры направлены на дальнейшее укрепление материального положения пенсионеров в условиях меняющейся экономики.
Напомним, что с 2016 года страховые выплаты пенсионеров не индексировались.
Также с 1 ноября россиянам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы добавили фиксированную надбавку к пенсии — 8134,88 рубля. Перерасчет также коснулся шахтеров и летчиков гражданской авиации.
Источник: lenta.ru