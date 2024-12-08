Индексация пенсий в 2025 году: что ждет пенсионеров

В Москве минимальная пенсия традиционно выше, чем в среднем по России, благодаря городской доплате. В 2025 году столичные пенсии дополнительно вырастут на 5,5%. Эти меры направлены не только на улучшение жизни пожилых граждан, но и на поддержку многодетных семей, родителей детей с инвалидностью, ветеранов и других социально уязвимых категорий.