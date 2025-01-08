Индексация пенсий в 2025 году: подробный обзор

Рассмотрим, как это будет работать на примере. Если работающий пенсионер на текущий момент получает пенсию в размере 19 527,94 ₽, с учетом всех прошедших индексаций с 2016 года его выплаты могли бы составлять 36 351,59 ₽. Индексация на 7,3% увеличит эту сумму на 2 653,11 ₽, и итоговая сумма, которую получит пенсионер с 1 января 2025 года, составит 22 181,05 ₽.