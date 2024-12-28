Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляции

Posted 28 декабря, 11:13
Published 28 декабря, 11:13
Modified 28 декабря, 11:13
Updated 28 декабря, 11:13
36 процентов участников опроса отметили, что в следующем году процентные ставки по вкладам не изменятся, а 29 процентов предположили, что они поднимутся примерно от 3 до 5 процентов. Небольшая доля опрошенных считает, что ставки существенно изменятся и будут сильно отличаться от текущих значений в ту или иную сторону.
Результаты показали, что 37 процентов россиян смогли достичь небольшого прогресса в накоплении или превзойти свои финансовые цели на 2024 год. Примерно 40 процентов респондентов намерены откладывать в 2025 году чуть больше, чем в этом. Текущий уровень накоплений планируют поддерживать 33 процента опрошенных, а 8 процентов собираются копить значительно больше.
Большая часть россиян предпочитает вкладывать свободные средства в недвижимость (41 процент) и открывать банковские вклады (43 процента). В число популярных видов вложений также входят золото (28 процентов), акции (17 процентов), облигации (13 процентов). Еще 11 процентов граждан хранят средства в валютах других стран.
Наиболее опасными финансовыми рисками в 2025 году, по мнению россиян, могут стать инфляция (49 процентов), непредвиденные расходы (17 процентов), геополитические риски (15 процентов) и колебание стоимости активов (10 процентов).
*Опрос проведен ВТБ 12–20 декабря 2024 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи граждан в возрасте 18–65 лет. Это россияне, проживающие в городах с населением более 100 000 человек.