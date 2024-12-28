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Posted 28 декабря, 11:13

Published 28 декабря, 11:13

Modified 28 декабря, 11:13

Updated 28 декабря, 11:13

Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляции

Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляции

28 декабря 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney.
ВТБ провел опрос* среди россиян по поводу достижения ими финансовых целей. Результаты показали, что около 25 процентов опрошенных возлагают надежду на уровень процентных ставок по вкладам. Большая часть респондентов полагает, что высокие ставки по вкладам защитят накопления от инфляции в 2025 году.

36 процентов участников опроса отметили, что в следующем году процентные ставки по вкладам не изменятся, а 29 процентов предположили, что они поднимутся примерно от 3 до 5 процентов. Небольшая доля опрошенных считает, что ставки существенно изменятся и будут сильно отличаться от текущих значений в ту или иную сторону.

Результаты показали, что 37 процентов россиян смогли достичь небольшого прогресса в накоплении или превзойти свои финансовые цели на 2024 год. Примерно 40 процентов респондентов намерены откладывать в 2025 году чуть больше, чем в этом. Текущий уровень накоплений планируют поддерживать 33 процента опрошенных, а 8 процентов собираются копить значительно больше.

Большая часть россиян предпочитает вкладывать свободные средства в недвижимость (41 процент) и открывать банковские вклады (43 процента). В число популярных видов вложений также входят золото (28 процентов), акции (17 процентов), облигации (13 процентов). Еще 11 процентов граждан хранят средства в валютах других стран.

Наиболее опасными финансовыми рисками в 2025 году, по мнению россиян, могут стать инфляция (49 процентов), непредвиденные расходы (17 процентов), геополитические риски (15 процентов) и колебание стоимости активов (10 процентов).

*Опрос проведен ВТБ 12–20 декабря 2024 года. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи граждан в возрасте 18–65 лет. Это россияне, проживающие в городах с населением более 100 000 человек.

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#Алёна Мальцева#Инфляция#ВТБ#Накопления
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