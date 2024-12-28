Исследование ВТБ: россияне надеются, что высокие ставки защитят средства от инфляции

36 процентов участников опроса отметили, что в следующем году процентные ставки по вкладам не изменятся, а 29 процентов предположили, что они поднимутся примерно от 3 до 5 процентов. Небольшая доля опрошенных считает, что ставки существенно изменятся и будут сильно отличаться от текущих значений в ту или иную сторону.