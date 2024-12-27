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Posted 27 декабря, 07:38

Published 27 декабря, 07:38

Modified 27 декабря, 07:40

Updated 27 декабря, 07:40

Победителей творческих конкурсов наградили в белгородской полиции

Победителей творческих конкурсов наградили в белгородской полиции

27 декабря 2024, 07:38
Награждение лауреатов состоялось на заключительном в этом году заседании Общественного совета при УМВД России по Белгородской области.

Заслуженные награды вручены победителям региональных этапов трёх всероссийских конкурсов МВД России: «Полицейский Дядя Степа», «Мои родители работают в полиции», и «Щит и Перо». На протяжении нескольких лет они проходят при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Степа» проводится среди детей от 6 до 14 лет, которые делали поделки, игрушки и тематические композиции на правоохранительную тематику, иллюстрирующие работу сотрудников различных подразделений органов внутренних дел. В региональном этапе участвовали 40 юных белгородцев.

Лауреатами стали учащаяся Хрещатовской школы Алексеевского муниципального округа 14- летняя Валерия Харченко, ученица гимназии № 12 Белгорода 10-летняя Александра Карпова и учащийся средней школы № 2 посёлка Чернянка 8- летний Александр Гудков.

В региональном этапе Всероссийского конкурса детского рисунка МВД России «Мои родители работают в полиции» приняли участие более 140 детей из семей сотрудников органов внутренних дел. Лауреатами стали 13- летняя София Павленко из города Корочи, 10-летний Артём Шахов и 8- летняя Анастасия Веретенникова из Валуек.

Также на заседании совета заместитель начальника областного управления МВД Александр Пащенко и Председатель Общественного совета при УМВД региона Сергей Курганский наградили лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Щит и перо». Он проводится Министерством внутренних дел России с 2002 года.

Для участия в региональном конкурсе «Щит и перо — Белгород» поступило 26 заявок от представителей различных СМИ. Лауреатом в номинации «Честь. Долг. Мужество» стал корреспондент газеты «Белгородские известия» Алексей Стопичев с серией публикаций, посвящённых кибербезопасности и работе полицейских.

Лауреатом в номинации «Меняемся вместе» стал редактор специальных проектов телерадиокомпания «Мир Белогорья» Алексей Ерофеев с циклом телепередач «Держите ответ», посвящённых проблеме кибермошенничества.

Лауреатом в номинации «Полиция доверия» стал видеооператор ТК «Белгород-медиа» Антон Гребенников с видеосюжетом о работе сотрудников патрульно-постовой службы.

«Надо защищать добро. Работники полиции своими руками, своим сердцем, своим здоровьем защищают добро. И на этом добре учится наше молодое поколение. Это чрезвычайно важно», — отметил Сергей Курганский.
Белгородские поисковики и защитники получили новые авто от фонда «Поколение»
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#Алёна Мальцева#Полиция#Всероссийский конкурс
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