Победителей творческих конкурсов наградили в белгородской полиции

Также на заседании совета заместитель начальника областного управления МВД Александр Пащенко и Председатель Общественного совета при УМВД региона Сергей Курганский наградили лауреатов регионального этапа Всероссийского конкурса «Щит и перо». Он проводится Министерством внутренних дел России с 2002 года.