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Posted 26 декабря, 07:49

Published 26 декабря, 07:49

Modified 26 декабря, 07:51

Updated 26 декабря, 07:51

Украшенный к Новому году дом белгородцев

«Новогоднюю усадьбу» заметили белгородцы на одной из улиц

26 декабря 2024, 07:49
Фото: Telegram-канал «Короча Наизнанку». Украшенный к Новому году дом белгородцев
Сюжет
Новый год
«Усадьба», украшенная к грядущему Новому году, находится в селе Заячье Корочанского района. Белгородцы украсили не только фасад своего дома, но и территорию перед забором. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Короча Наизнанку».

Белгородцы продолжают празднично украшать свои дворы. Так, на этот раз «новогоднюю усадьбу» заметили жители Корочанского района. Украшенный гирляндами дом стоит в селе Заячье по улице Озеровка.

Во дворах жители установили надувных Деда Мороза и снеговиков, а также украсили гирляндами живые ёлки, забор и крышу дома.

Видео: Telegram-канал «Короча Наизнанку». Украшенный к Новому году дом белгородцев

Отметим, что в этом году в ещё одном населённом пункте празднично украсили свои дворы белгородцы. Новогодний «городок» расположился в селе Жигайловка.

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#Александра Склярова#Видео#Общество#Белгородская область#Новый год#Короча#Украшения#Белгород#Новогодние украшения
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