«Новогоднюю усадьбу» заметили белгородцы на одной из улиц

Posted 26 декабря, 07:49
Published 26 декабря, 07:49
Modified 26 декабря, 07:51
Updated 26 декабря, 07:51
Белгородцы продолжают празднично украшать свои дворы. Так, на этот раз «новогоднюю усадьбу» заметили жители Корочанского района. Украшенный гирляндами дом стоит в селе Заячье по улице Озеровка.
Во дворах жители установили надувных Деда Мороза и снеговиков, а также украсили гирляндами живые ёлки, забор и крышу дома.
Отметим, что в этом году в ещё одном населённом пункте празднично украсили свои дворы белгородцы. Новогодний «городок» расположился в селе Жигайловка.
В Белгороде же начал курсировать праздничный автобус.