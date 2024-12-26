«Новогоднюю усадьбу» заметили белгородцы на одной из улиц

Сюжет Новый год

«Усадьба», украшенная к грядущему Новому году, находится в селе Заячье Корочанского района. Белгородцы украсили не только фасад своего дома, но и территорию перед забором. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Короча Наизнанку».