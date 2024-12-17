Снеговики, гирлянды и наряженные ёлки: под Белгородом появился новогодний «городок»

Напомним, что в прошлом году белгородцы тоже празднично украшали свои дома. Наряженные территории замечали в Белгороде в районе «Водстроя» и на улице Дзержинского. Среди горожан даже устраивали конкурс на лучшее праздничное обустройство двора.