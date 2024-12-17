Снеговики, гирлянды и наряженные ёлки: под Белгородом появился новогодний «городок»

Posted 17 декабря, 10:48
Published 17 декабря, 10:48
Modified 17 декабря, 10:48
Updated 17 декабря, 10:48
В Белгородской области жители частных домов решили празднично оформить свои улицы к Новому году. Так, в селе Жигайловка заметили, как несколько дворов украсили гирляндами и новогодними конструкциями.
Тут появились снеговики и Деды Морозы, домики и олени, а также, помимо настоящих украшенных ёлок, жители надули искусственные.
Фотографии украшенного «городка» опубликовали в местном Telegram-канале «Короча наизнанку».
Напомним, что в прошлом году белгородцы тоже празднично украшали свои дома. Наряженные территории замечали в Белгороде в районе «Водстроя» и на улице Дзержинского. Среди горожан даже устраивали конкурс на лучшее праздничное обустройство двора.