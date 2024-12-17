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Posted 17 декабря, 10:48

Published 17 декабря, 10:48

Modified 17 декабря, 10:48

Updated 17 декабря, 10:48

Украшенная под Белгородом улица

Снеговики, гирлянды и наряженные ёлки: под Белгородом появился новогодний «городок»

17 декабря 2024, 10:48
Фото: Telegram-канал «Короча наизнанку». Украшенная под Белгородом улица

Белгородцы празднично нарядили свои дворы к Новому году

Сюжет
Новый год
Празднично украшенные дворы белгородцы заметили в селе Жигайловка Корочанского района. Фотографии новогоднего «городка» опубликовали в Сети.

В Белгородской области жители частных домов решили празднично оформить свои улицы к Новому году. Так, в селе Жигайловка заметили, как несколько дворов украсили гирляндами и новогодними конструкциями.

Тут появились снеговики и Деды Морозы, домики и олени, а также, помимо настоящих украшенных ёлок, жители надули искусственные.

Фотографии украшенного «городка» опубликовали в местном Telegram-канале «Короча наизнанку».

Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улицаУкрашенная под Белгородом улица
Украшенная под Белгородом улица. Фото: Telegram-канал «Короча наизнанку»

Напомним, что в прошлом году белгородцы тоже празднично украшали свои дома. Наряженные территории замечали в Белгороде в районе «Водстроя» и на улице Дзержинского. Среди горожан даже устраивали конкурс на лучшее праздничное обустройство двора.

Олени, ёлки и гирлянды: белгородцы показывают украшенные к Новому году дворы
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Корочанский район#Фотофакт#Двор#Украшения#Белгород#Новогодние украшения
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