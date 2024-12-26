Праздник всё ближе: на рейс в Белгороде вышел новогодний автобус

Posted 26 декабря, 06:59
Published 26 декабря, 06:59
Modified 26 декабря, 07:01
Updated 26 декабря, 07:01
К Новому году в Белгороде начали украшать один из автобусов. Это уже стало традицией, поскольку в областном центре украшенный к празднику транспорт выходит на рейс несколько лет подряд.
Каждый год номер маршрута, по которому ездит яркий автобус, меняется: в этом году им стал автобус № 8.
Пресс-служба минтранса Белгородской области опубликовала в Сети видеозапись, на которой сотрудники ЕТК вешают гирлянды на автобус и украшают в салоне маленькую ёлку.
Сколько дней по белгородским дорогам будет курсировать украшенный автобус, точно неизвестно, но, судя по прошлым годам, примерно до окончания праздничных выходных.
Отметим, что праздничные автобусы стали ездить по улицам Белгорода с 2020 года. Три года подряд в ЕТК украшали только маршруты № 15 и 17, а в прошлом году впервые сделали праздничным маршрут № 8.