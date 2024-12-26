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Posted 26 декабря, 06:59

Published 26 декабря, 06:59

Modified 26 декабря, 07:01

Updated 26 декабря, 07:01

Новогодний автобус в 2022 году

Праздник всё ближе: на рейс в Белгороде вышел новогодний автобус

26 декабря 2024, 06:59
Фото: bel.ru. Новогодний автобус в 2022 году

По улицам Белгорода начал курсировать новогодний автобус

Сюжет
Новый год
В этом году украсить к празднику решили автобус № 8. На окна прикрепили гирлянду, а в салоне украсили маленькую ёлку. Видео от Единой транспортной компании (ЕТК) опубликовала пресс-служба министерства транспорта региона.

К Новому году в Белгороде начали украшать один из автобусов. Это уже стало традицией, поскольку в областном центре украшенный к празднику транспорт выходит на рейс несколько лет подряд.

Каждый год номер маршрута, по которому ездит яркий автобус, меняется: в этом году им стал автобус № 8.

Пресс-служба минтранса Белгородской области опубликовала в Сети видеозапись, на которой сотрудники ЕТК вешают гирлянды на автобус и украшают в салоне маленькую ёлку.

Сколько дней по белгородским дорогам будет курсировать украшенный автобус, точно неизвестно, но, судя по прошлым годам, примерно до окончания праздничных выходных.

Видео: пресс-служба министерства транспорта Белгородской области. Украшение автобуса по маршруту № 8

Отметим, что праздничные автобусы стали ездить по улицам Белгорода с 2020 года. Три года подряд в ЕТК украшали только маршруты № 15 и 17, а в прошлом году впервые сделали праздничным маршрут № 8.

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