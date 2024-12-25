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Posted 25 декабря, 11:20

Published 25 декабря, 11:20

Modified 25 декабря, 11:20

Updated 25 декабря, 11:20

Специалисты подсчитали индекс заливной рыбы

Одно из новогодних блюд белгородцам обойдётся дешевле, чем жителям других регионов

25 декабря 2024, 11:20
Фото: bel.ru. Специалисты подсчитали индекс заливной рыбы

Белгородцы потратят на заливную рыбу ощутимо меньше денег, чем в прошлом году

Сюжет
Новый год
Во сколько обойдётся заливная рыба из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» жителям Белгородской области, выяснили специалисты сайта Bankiros.

Расчёт стоимости производили на пять порций. Рецепт: 1 килограмм судака, по 10 грамм желатина и соли, две моркови, два лаврового листа, по одному луку и лимону, а также 110 грамм свежей зелени.

Средняя стоимость блюда по России достигла 437 рублей, в то время как в прошлом году была всего на два рубля меньше. Сказалось подорожание рыбы и зелени.

В Белгородской области ингредиенты на заливную рыбу одни из самых дешёвых: жители отдадут всего 328 рублей, хотя в прошлом году сумма достигала 352 рубля. Такая же стоимость наблюдается в Волгоградской области. Ниже только в Пензе — 327 рублей, Дагестане — 323 рубля и Европейской автономной области — 278 рублей.

В Курской области жители потратят на приготовление блюда 388 рублей, а в Воронежской — 354 рубля.

Самая дорогая заливная рыба — на Чукотке. Там блюдо обойдётся в 628 рублей.

«Фу, какая гадость!» Сколько стоит белгородцам приготовить заливную рыбу?
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новый год#Стоимость#Белгород#Заливная рыба
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