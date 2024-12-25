Одно из новогодних блюд белгородцам обойдётся дешевле, чем жителям других регионов

Posted 25 декабря, 11:20
Published 25 декабря, 11:20
Modified 25 декабря, 11:20
Updated 25 декабря, 11:20
Расчёт стоимости производили на пять порций. Рецепт: 1 килограмм судака, по 10 грамм желатина и соли, две моркови, два лаврового листа, по одному луку и лимону, а также 110 грамм свежей зелени.
Средняя стоимость блюда по России достигла 437 рублей, в то время как в прошлом году была всего на два рубля меньше. Сказалось подорожание рыбы и зелени.
В Белгородской области ингредиенты на заливную рыбу одни из самых дешёвых: жители отдадут всего 328 рублей, хотя в прошлом году сумма достигала 352 рубля. Такая же стоимость наблюдается в Волгоградской области. Ниже только в Пензе — 327 рублей, Дагестане — 323 рубля и Европейской автономной области — 278 рублей.
В Курской области жители потратят на приготовление блюда 388 рублей, а в Воронежской — 354 рубля.
Самая дорогая заливная рыба — на Чукотке. Там блюдо обойдётся в 628 рублей.