Одно из новогодних блюд белгородцам обойдётся дешевле, чем жителям других регионов

В Белгородской области ингредиенты на заливную рыбу одни из самых дешёвых: жители отдадут всего 328 рублей, хотя в прошлом году сумма достигала 352 рубля. Такая же стоимость наблюдается в Волгоградской области. Ниже только в Пензе — 327 рублей, Дагестане — 323 рубля и Европейской автономной области — 278 рублей.