«Фу, какая гадость!» Сколько стоит белгородцам приготовить заливную рыбу?

Заливная рыба в Белгородской области стала одной из самых дешёвых в стране

Эксперты в преддверии Нового года решили подсчитать, сколько жители разных регионов России потратят денег на ингредиенты для заливной рыбы, которую так не любил герой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Оказалось, что белгородцы потратят не так уж много.