«Фу, какая гадость!» Сколько стоит белгородцам приготовить заливную рыбу?

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Эксперты Bankiros.ru изучили, в какую сумму в 2023 году белгородцам обойдутся ингредиенты для приготовления заливной рыбы. Всего на это блюдо жителям придётся потратить 352 рубля.
Большую часть суммы белгородцы потратят на судака — 158 рублей 49 копеек. Чуть меньше придётся заплатить за свежую зелень и желатин — 61,46 рубля и 47 рублей соответственно. На оставшуюся сумму жители смогут купить 100 г репчатого лука, 100 г моркови, 100 г лимона, а также добавить немного соли, сушёного корня петрушки и пару лавровых листов.
При этом в Воронежской области на блюдо потратят 365 рублей, а в Курской области — 388 рублей.
Интересно, что в Белгородской области можно приготовить одну из самых дешёвых заливных рыб. Меньше только в Еврейской автономной области — 328 рублей и в Волгоградской области — 350 рублей. Дороже всего блюдо будет приготовить в Чукотском автономном округе — 611 рублей.