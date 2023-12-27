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Рыба

«Фу, какая гадость!» Сколько стоит белгородцам приготовить заливную рыбу?

27 декабря 2023, 13:50
Фото: 1MI
Рыба

Заливная рыба в Белгородской области стала одной из самых дешёвых в стране

Эксперты в преддверии Нового года решили подсчитать, сколько жители разных регионов России потратят денег на ингредиенты для заливной рыбы, которую так не любил герой фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!». Оказалось, что белгородцы потратят не так уж много.

Эксперты Bankiros.ru изучили, в какую сумму в 2023 году белгородцам обойдутся ингредиенты для приготовления заливной рыбы. Всего на это блюдо жителям придётся потратить 352 рубля.

Большую часть суммы белгородцы потратят на судака — 158 рублей 49 копеек. Чуть меньше придётся заплатить за свежую зелень и желатин — 61,46 рубля и 47 рублей соответственно. На оставшуюся сумму жители смогут купить 100 г репчатого лука, 100 г моркови, 100 г лимона, а также добавить немного соли, сушёного корня петрушки и пару лавровых листов.

При этом в Воронежской области на блюдо потратят 365 рублей, а в Курской области — 388 рублей.

Интересно, что в Белгородской области можно приготовить одну из самых дешёвых заливных рыб. Меньше только в Еврейской автономной области — 328 рублей и в Волгоградской области — 350 рублей. Дороже всего блюдо будет приготовить в Чукотском автономном округе — 611 рублей.

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#Белгородская область#Стоимость#Белгород#Александра Склярова#Приготовление#Заливная рыба
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