Опасные для человека паразиты обнаружены в рыбе из белгородских водохранилищ

Posted 8 октября, 14:42
Published 8 октября, 14:42
Modified 8 октября, 14:42
Updated 8 октября, 14:42
В выловленной из Белгородского и Старооскольского водохранилищ рыбе нашли возбудителей гельминтозов. Специалисты провели исследования взятых в сентябре проб и обнаружили в них жизнеспособные личинки параценогонимуса, постодиплостомоза и метацеркарии описторха.
Параценогонимоз и постодиплолостомоз — распространённые заболевания пресноводных рыб. Их вызывают личинки метацеркарии, которые паразитируют в мышцах, жабрах, мозге, печени, почках, гонадах, стенке кишечника водных обитателей.
Встречаются болезни у представителей карповых, окуневых, щуковых, сиговых, сельдевых, осетровых и некоторых других семейств. Заразиться параценогонимозом может и человек.
Третье заболевание — описторхоз — передаётся человеку в основном через непроваренную, непрожаренную или недостаточно провяленную пресноводную рыбу семейства карповых. Иммунная система начинает атаковать собственные ткани. Болезнь вызывается плоским червём.
Паразит проникает в жёлчевыводящие пути, ткань печени и поджелудочной железы, повреждая их. Если инфекцию не лечить, то можно заработать цирроз печени, рак жёлчевыводящей системы печени, поджелудочной железы и патологии дыхательной системы.
Специалисты Россельхознадзора направили запросы в управление ветеринарии Белгородской области. Там должны принять соответствующие меры по остановке распространения заболевания, в том числе карантинные.