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Posted 8 октября, 14:42

Published 8 октября, 14:42

Modified 8 октября, 14:42

Updated 8 октября, 14:42

В рыбе нашли жизнеспособных паразитов

Опасные для человека паразиты обнаружены в рыбе из белгородских водохранилищ

8 октября 2024, 14:42
Фото: 1MI
В рыбе нашли жизнеспособных паразитов
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Новости Белгорода
Специалисты исследовали пробы рыбы из Белгородского и Старооскольского водохранилищ и нашли в них жизнеспособные личинки паразитов, сообщили в Россельхознадзоре. Они могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.

В выловленной из Белгородского и Старооскольского водохранилищ рыбе нашли возбудителей гельминтозов. Специалисты провели исследования взятых в сентябре проб и обнаружили в них жизнеспособные личинки параценогонимуса, постодиплостомоза и метацеркарии описторха.

Параценогонимоз и постодиплолостомоз — распространённые заболевания пресноводных рыб. Их вызывают личинки метацеркарии, которые паразитируют в мышцах, жабрах, мозге, печени, почках, гонадах, стенке кишечника водных обитателей.

Встречаются болезни у представителей карповых, окуневых, щуковых, сиговых, сельдевых, осетровых и некоторых других семейств. Заразиться параценогонимозом может и человек.

Третье заболевание — описторхоз — передаётся человеку в основном через непроваренную, непрожаренную или недостаточно провяленную пресноводную рыбу семейства карповых. Иммунная система начинает атаковать собственные ткани. Болезнь вызывается плоским червём.

Паразит проникает в жёлчевыводящие пути, ткань печени и поджелудочной железы, повреждая их. Если инфекцию не лечить, то можно заработать цирроз печени, рак жёлчевыводящей системы печени, поджелудочной железы и патологии дыхательной системы.

Специалисты Россельхознадзора направили запросы в управление ветеринарии Белгородской области. Там должны принять соответствующие меры по остановке распространения заболевания, в том числе карантинные.

Ухудшается качество: белгородцев предупредили об опасных паразитах в рыбе
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