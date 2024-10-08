Опасные для человека паразиты обнаружены в рыбе из белгородских водохранилищ

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Специалисты исследовали пробы рыбы из Белгородского и Старооскольского водохранилищ и нашли в них жизнеспособные личинки паразитов, сообщили в Россельхознадзоре. Они могут вызывать серьёзные проблемы со здоровьем.