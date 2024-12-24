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Posted 24 декабря, 13:03

Published 24 декабря, 13:03

Modified 24 декабря, 13:05

Updated 24 декабря, 13:05

Рацпредложения в области энергосбережения позволят Металлоинвесту сэкономить 68 млн

Рацпредложения в области энергосбережения позволят Металлоинвесту сэкономить 68 млн

24 декабря 2024, 13:03
На предприятиях компании «Металлоинвест» подведены итоги тринадцатого корпоративного конкурса на лучшее рационализаторское предложение в области энергосбережения и энергоэффективности.

В финал конкурса вышло 11 предложений: шесть от сотрудников Лебединского ГОКа, три от ОЭМК и два — от Михайловского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия в результате внедрения этих идей оценивается в 68 млн рублей.

На Лебединском ГОКе лучшим признано предложение по модернизации конструкции паровых котлов. Внедрение этой идеи позволит повысить эффективность их работы и снизить расход природного газа на 4,5%. Ожидаемый ежегодный экономический эффект от внедрения этой инициативы составит более 3,8 млн рублей.

Победителем на ОЭМК стал проект по экономии электроэнергии в результате отключения установок электромагнитного перемешивания при разливке стали. Реализация этого беззатратного проекта позволит ежегодно экономить более 3,5 млн рублей.

На Михайловском ГОКе победило предложение по управлению освещением обогатительной фабрики и фабрики окомкования на участках с непостоянным присутствием персонала. Ожидаемый годовой экономический эффект составит более 1 млн рублей.

Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий. Он также способствует повышению личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

При поддержке Металлоинвеста открыты научные центры в СТИ НИТУ «МИСИС»
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#Алёна Мальцева#Инвестиции
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