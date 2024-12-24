Рацпредложения в области энергосбережения позволят Металлоинвесту сэкономить 68 млн

Posted 24 декабря, 13:03
Published 24 декабря, 13:03
Modified 24 декабря, 13:05
Updated 24 декабря, 13:05
В финал конкурса вышло 11 предложений: шесть от сотрудников Лебединского ГОКа, три от ОЭМК и два — от Михайловского ГОКа. Суммарная ежегодная экономия в результате внедрения этих идей оценивается в 68 млн рублей.
На Лебединском ГОКе лучшим признано предложение по модернизации конструкции паровых котлов. Внедрение этой идеи позволит повысить эффективность их работы и снизить расход природного газа на 4,5%. Ожидаемый ежегодный экономический эффект от внедрения этой инициативы составит более 3,8 млн рублей.
Победителем на ОЭМК стал проект по экономии электроэнергии в результате отключения установок электромагнитного перемешивания при разливке стали. Реализация этого беззатратного проекта позволит ежегодно экономить более 3,5 млн рублей.
На Михайловском ГОКе победило предложение по управлению освещением обогатительной фабрики и фабрики окомкования на участках с непостоянным присутствием персонала. Ожидаемый годовой экономический эффект составит более 1 млн рублей.
Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий. Он также способствует повышению личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.