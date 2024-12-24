Рацпредложения в области энергосбережения позволят Металлоинвесту сэкономить 68 млн

Конкурс проводится на комбинатах Металлоинвеста с 2011 года и направлен на определение перспективных идей по разработке и внедрению эффективных энергосберегающих технологий. Он также способствует повышению личной заинтересованности сотрудников Компании в рационализаторской деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.