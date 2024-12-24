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Posted 24 декабря, 06:34

Published 24 декабря, 06:34

Modified 24 декабря, 06:36

Updated 24 декабря, 06:36

Глава МЧС Куренков: экстренную информацию до белгородцев доводят по домофонам

Альтернатива сирене? В МЧС рассказали, как белгородцев предупреждают по домофонам

24 декабря 2024, 06:34
Фото: 1MI.

Глава МЧС Куренков: экстренную информацию до белгородцев доводят по домофонам

Сюжет
МЧС
Глава МЧС России Александр Куренков поделился с журналистами РИА «Новости» итогами инициативы по организации системы предупреждения с помощью домофонов. Где они используются «нестандартно» и успешны ли?

На данный момент в трёх областях РФ домофоны используются, чтобы передавать людям экстренную информацию, сообщил глава федерального МЧС Александр Куренков. Речь идёт о Белгородской, Курской и Брянской областях.

Также системы оповещения населения пробовали подключать к домофонам органы местного самоуправления в Липецкой, Владимирской областях и Санкт-Петербурге.

В марте министр также заявлял, что домофоны могут стать полноценной частью системы оповещения населения, ведь они, в отличие от телевизора или компьютера, включены всегда.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#МЧС#Курская область#Новости Белгорода#Брянская область#Белгород#Оповещение населения#Домофон#Сирена#Обстрелы
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