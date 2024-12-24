Альтернатива сирене? В МЧС рассказали, как белгородцев предупреждают по домофонам

Posted 24 декабря, 06:34
Published 24 декабря, 06:34
Modified 24 декабря, 06:36
Updated 24 декабря, 06:36
На данный момент в трёх областях РФ домофоны используются, чтобы передавать людям экстренную информацию, сообщил глава федерального МЧС Александр Куренков. Речь идёт о Белгородской, Курской и Брянской областях.
Также системы оповещения населения пробовали подключать к домофонам органы местного самоуправления в Липецкой, Владимирской областях и Санкт-Петербурге.
В марте министр также заявлял, что домофоны могут стать полноценной частью системы оповещения населения, ведь они, в отличие от телевизора или компьютера, включены всегда.