Какую помощь будут бесплатно оказывать нотариусы белгородцам?

Posted 20 декабря, 13:44
Published 20 декабря, 13:44
Modified 20 декабря, 13:46
Updated 20 декабря, 13:46
Согласно принятому закону, нотариусы в рамках системы оказания бесплатной юридической помощи, исходя из своих полномочий будут бесплатно удостоверять доверенности на представление государственными юридическими бюро и адвокатами интересов граждан в судах, государственных, муниципальных органах.
Оказывать вышеуказанные бесплатные услуги нотариусы будут с 1 января 2025 года.
Напомним, ранее депутаты облдумы расширили категории граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи. Она теперь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ.