Какую помощь будут бесплатно оказывать нотариусы белгородцам?

Напомним, ранее депутаты облдумы расширили категории граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи. Она теперь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ.