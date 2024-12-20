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Posted 20 декабря, 13:44

Published 20 декабря, 13:44

Modified 20 декабря, 13:46

Updated 20 декабря, 13:46

Какую помощь будут бесплатно оказывать нотариусы белгородцам?

Какую помощь будут бесплатно оказывать нотариусы белгородцам?

20 декабря 2024, 13:44
Фото: 1MI.
Депутаты облдумы приняли закон области, который касается оказания бесплатной юридической помощи. Проект представила региональный министр соцзащиты Елена Батанова.

Согласно принятому закону, нотариусы в рамках системы оказания бесплатной юридической помощи, исходя из своих полномочий будут бесплатно удостоверять доверенности на представление государственными юридическими бюро и адвокатами интересов граждан в судах, государственных, муниципальных органах.

Оказывать вышеуказанные бесплатные услуги нотариусы будут с 1 января 2025 года.

Напомним, ранее депутаты облдумы расширили категории граждан, которые могут рассчитывать на получение бесплатной юридической помощи. Она теперь предоставляется тем, кто получил ранения, травмы и контузии (средний или тяжкий вред здоровью) на территории Белгородской области в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Участники СВО и их семьи получат бесплатную помощь белгородских нотариусов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Белгородцы#Юристы#Белгород#Нотариус
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