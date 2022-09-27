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Нотариусы окажут помощь мобилизованным гражданам на льготных условиях

27 сентября 13:05
Фото: Bel.ru
Граждан освободят от оплаты услуг правового и технического характера. Подробности сообщили в Белгородской нотариальной палате.

Мобилизованные граждане получат льготы при обращении за помощью нотариуса. Так, например, призывников полностью освободят от оплаты услуг правового и технического характера.

Льгота действует с 26 сентября. Распространяется она на нотариальные действия: удостоверение различных видов доверенностей, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.

Помимо этого, в регионах предложили создать «дежурные нотариальные конторы», работать они будут и в выходные. Помощь мобилизованным готовы оказать без очереди — достаточно показать повестку из военкомата.

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#Инна Рогова#Общество#Военная мобилизация#Белгородская область#Нотариус
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