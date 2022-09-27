Нотариусы окажут помощь мобилизованным гражданам на льготных условиях

Мобилизованные граждане получат льготы при обращении за помощью нотариуса. Так, например, призывников полностью освободят от оплаты услуг правового и технического характера.
Льгота действует с 26 сентября. Распространяется она на нотариальные действия: удостоверение различных видов доверенностей, выдача согласий законных представителей, опекунов, попечителей на юридически значимые действия для несовершеннолетних детей и ряд других.
Помимо этого, в регионах предложили создать «дежурные нотариальные конторы», работать они будут и в выходные. Помощь мобилизованным готовы оказать без очереди — достаточно показать повестку из военкомата.