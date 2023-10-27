Участники СВО и их семьи получат бесплатную помощь белгородских нотариусов

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
В ходе заседания депутаты поддержали изменения в региональный закон об оказании юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Корректировки внесли в две статьи закона Белгородской области.
Как отметила заместитель руководителя администрации губернатора Белгородской области Анна Черникова, региональный закон приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.
В июне на федеральном уровне в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» внесли изменения. Речь шла о том, что участники СВО и их семьи могут получить бесплатную правовую помощь. В Белгородской области данную норму установили в декабре 2022 года. Поэтому депутаты устранили положения регионального закона, дублирующие федеральные.
Также в систему бесплатной юрпомощи на территории Белгородской области включили и нотариусов. Теперь участники СВО и члены их семей могут рассчитывать на их бесплатную помощь.