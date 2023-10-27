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Участники СВО и их семьи получат бесплатную помощь белгородских нотариусов

Участники СВО и их семьи получат бесплатную помощь белгородских нотариусов

27 октября 2023, 10:22
Фото: 1MI
Депутаты облдумы внесли изменения в региональный закон, который касается оказания бесплатной юридической помощи гражданам. В систему бесплатной юрпомощи на территории Белгородской области включили и нотариусов.

В ходе заседания депутаты поддержали изменения в региональный закон об оказании юридической помощи гражданам РФ бесплатно. Корректировки внесли в две статьи закона Белгородской области.

Как отметила заместитель руководителя администрации губернатора Белгородской области Анна Черникова, региональный закон приводится в соответствие с действующим федеральным законодательством.

В июне на федеральном уровне в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» внесли изменения. Речь шла о том, что участники СВО и их семьи могут получить бесплатную правовую помощь. В Белгородской области данную норму установили в декабре 2022 года. Поэтому депутаты устранили положения регионального закона, дублирующие федеральные.

Также в систему бесплатной юрпомощи на территории Белгородской области включили и нотариусов. Теперь участники СВО и члены их семей могут рассчитывать на их бесплатную помощь.

В Белгородской области расширили виды бесплатной юридической помощи
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#Белгородская область#Граждане#Белгород#Кристина Семенчук#Бесплатно#Юридическая помощь#Федеральное законодательство#Правовая помощь
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