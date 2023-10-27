Участники СВО и их семьи получат бесплатную помощь белгородских нотариусов

В июне на федеральном уровне в закон «Об оказании бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» внесли изменения. Речь шла о том, что участники СВО и их семьи могут получить бесплатную правовую помощь. В Белгородской области данную норму установили в декабре 2022 года. Поэтому депутаты устранили положения регионального закона, дублирующие федеральные.