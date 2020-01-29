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Posted 29 января 2020, 07:04

Published 29 января 2020, 07:04

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

Алиментщика в розыске поймали в кабинете нотариуса в Белгородской области

Алиментщика в розыске поймали в кабинете нотариуса в Белгородской области

29 января 2020, 07:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Приставы
Теперь мужчине грозит уголовное наказание.

Житель Белгородской области задолжал по алиментам 213 тыс. рублей, однако выплачивать сумму на содержание своего несовершеннолетнего сына не спешил. На ситуацию не повлияли обязательные работы, ограничение в выезде за границу и обращение взыскания на счета, а мужчина начал скрываться от приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Его объявили в розыск.

Как выяснили сотрудники службы, должник собирался оформить согласие на выезд ребёнка за пределы РФ. В назначенный день злостного должника поймали и доставили из кабинета нотариуса в подразделение судебных приставов.

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. За неуплату алиментов ему грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест до трёх месяцев, либо лишение свободы до года.

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#Новости#Общество#Белгородская область#Розыск#Приставы
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