Алиментщика в розыске поймали в кабинете нотариуса в Белгородской области

Posted 29 января 2020, 07:04
Published 29 января 2020, 07:04
Modified 20 августа 2024, 02:05
Updated 20 августа 2024, 02:05
Житель Белгородской области задолжал по алиментам 213 тыс. рублей, однако выплачивать сумму на содержание своего несовершеннолетнего сына не спешил. На ситуацию не повлияли обязательные работы, ограничение в выезде за границу и обращение взыскания на счета, а мужчина начал скрываться от приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Его объявили в розыск.
Как выяснили сотрудники службы, должник собирался оформить согласие на выезд ребёнка за пределы РФ. В назначенный день злостного должника поймали и доставили из кабинета нотариуса в подразделение судебных приставов.
В отношении белгородца возбуждено уголовное дело. За неуплату алиментов ему грозят исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест до трёх месяцев, либо лишение свободы до года.