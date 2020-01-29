Алиментщика в розыске поймали в кабинете нотариуса в Белгородской области

Житель Белгородской области задолжал по алиментам 213 тыс. рублей, однако выплачивать сумму на содержание своего несовершеннолетнего сына не спешил. На ситуацию не повлияли обязательные работы, ограничение в выезде за границу и обращение взыскания на счета, а мужчина начал скрываться от приставов, сообщили в пресс-службе регионального УФССП. Его объявили в розыск.