Вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогую

Posted 19 декабря, 10:42
Published 19 декабря, 10:42
Modified 19 декабря, 10:58
Updated 19 декабря, 10:58
Во время прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на вопрос о строительстве кольцевой дороги у Азовского моря. Он заявил, что дорожная инфраструктура вокруг внутреннего моря России появится.
«И это будет дорога, как „Таврида“ в Крыму. С четырёхполосным движением и со всеми преимуществами такой трассы», — ответил он.
Ранее глава государства ответил на вопрос жительницы Курской области. Женщина спросила, когда ВСУ выйдут с территории региона. По словам Путина, планы уже известны.