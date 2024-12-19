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Posted 19 декабря, 10:42

Published 19 декабря, 10:42

Modified 19 декабря, 10:58

Updated 19 декабря, 10:58

Владимир Путин

Вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогую

19 декабря 2024, 10:42
Фото: Прямой эфир «Первого канала». Владимир Путин
Сюжет
Приграничье
Путин заявил, что вокруг Азовского моря будет построена четырёхполосная кольцевая дорога, аналогичная трассе «Таврида» в Крыму.

Во время прямой трансляции «Итоги года с Владимиром Путиным» президент ответил на вопрос о строительстве кольцевой дороги у Азовского моря. Он заявил, что дорожная инфраструктура вокруг внутреннего моря России появится.

«И это будет дорога, как „Таврида“ в Крыму. С четырёхполосным движением и со всеми преимуществами такой трассы», — ответил он.

Ранее глава государства ответил на вопрос жительницы Курской области. Женщина спросила, когда ВСУ выйдут с территории региона. По словам Путина, планы уже известны.

Путин ответил на вопрос, когда ВСУ выбьют из Курской области
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