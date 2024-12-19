Путин ответил на вопрос, когда ВСУ выбьют из Курской области

Posted 19 декабря, 10:19
Published 19 декабря, 10:19
Modified 19 декабря, 10:21
Updated 19 декабря, 10:21
Во время прямого эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» жительница Курской области задала вопрос, когда из региона «выгонят» войска ВСУ.
Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что украинские военные покинут территорию Курской области, однако когда, сказать не может:
«Татьяна Николаевна, сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. <…> Мы точно совершенно их выбьем. По-другому быть не может. О конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Я представляю. Я знаю, есть планы».
Также, по словам главы государства, после выхода из региона ВСУ восстановительные работы обязательно начнутся. Это касается и дорог, и социального строительства, коммунальных инфраструктур и т. п. и т. д.
«И будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тем, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас выделили на эти цели где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники. Все праздники будут работать, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам», — подытожил Владимир Путин.
Также в начале трансляции президент РФ заявил, что несмотря на обстоятельства и влияния извне, экономика страны развивается и стабильна. Так, он предположил, что в 2024 году рост ВВП может составить до 4%.