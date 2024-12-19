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Posted 19 декабря, 10:19

Published 19 декабря, 10:19

Modified 19 декабря, 10:21

Updated 19 декабря, 10:21

Владимир Путин

Путин ответил на вопрос, когда ВСУ выбьют из Курской области

19 декабря 2024, 10:19
Фото: Прямая трансляция «Первого канала». Владимир Путин
Сюжет
Приграничье
В прямом эфире президенту РФ задали вопрос о том, когда ждать выхода ВСУ из приграничной Курской области и ждать ли людям жилищных сертификатов и восстановительных работ. Владимир Путин сказал, что не может назвать точную дату «по плану».

Во время прямого эфира «Итоги года с Владимиром Путиным» жительница Курской области задала вопрос, когда из региона «выгонят» войска ВСУ.

Владимир Путин заявил, что нет сомнений в том, что украинские военные покинут территорию Курской области, однако когда, сказать не может:

«Татьяна Николаевна, сомнений нет. Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. <…> Мы точно совершенно их выбьем. По-другому быть не может. О конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу сказать. Я представляю. Я знаю, есть планы».

Также, по словам главы государства, после выхода из региона ВСУ восстановительные работы обязательно начнутся. Это касается и дорог, и социального строительства, коммунальных инфраструктур и т. п. и т. д.

«И будут выдаваться и сертификаты на восстановление жилья. Тем, кто хочет переехать, будем помогать переезжать в другие регионы. Мы же сейчас выделили на эти цели где-то 108 миллиардов рублей. Первые деньги, я знаю, уже получены. Работать администрация будет все праздники. Все праздники будут работать, встречаться с людьми и решать вопросы, в том числе и по сертификатам», — подытожил Владимир Путин.

Также в начале трансляции президент РФ заявил, что несмотря на обстоятельства и влияния извне, экономика страны развивается и стабильна. Так, он предположил, что в 2024 году рост ВВП может составить до 4%.

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