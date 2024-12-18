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Posted 18 декабря, 15:31

Published 18 декабря, 15:31

Modified 18 декабря, 15:33

Updated 18 декабря, 15:33

Начальник белгородского управления МЧС рассказал об атаках на личный состав

Начальник белгородского управления МЧС рассказал об атаках на личный состав

18 декабря 2024, 15:31
Фото: 1MI.
Сюжет
МЧС
Руководитель регионального управления МЧС Сергей Потапов рассказал об атаках на личный состав и технику ведомства.

По словам Потапова, за прошедшие два года из-за атак ВСУ повреждения получили 17 пожарно-спасательных автомобилей. И них 16 отремонтировали и ввели в строй, а одна единица была уничтожена полностью. Её списали и утилизировали.

Пожарно-спасательные подразделения и личный состав являются объектами атаки, также как и техника Минобороны. Это уже доказано. Есть видео, которое публикует в Сетях сопредельная сторона. На нём видно, как стоит пожарно-спасательный автомобиль, красного цвета, несмотря на это он подвергается атаке.
Сергей Потапов

Потапов отметил, что личный состав ведомства обеспечен детекторами, которые сигнализируют о работе БПЛА, а также бронежилетами. Что касается автомобилей, они обеспечены РЭБ и оборудованы противодронными сетками, которые показали свою эффективность.

В некоторых случаях, если бы не было сетки, могла бы произойти трагическая гибель одного из караулов, который находился в автомобиле. Это четыре человека. Удар БПЛА пришёлся в сетку, произошла детонация, дрон упал около машины. Личный состав покинул автомобиль. Взрывотехники обезвредили БПЛА.
Сергей Потапов
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#МЧС#Аварии#Гибель#Белгород#Взрывотехники#Бронежилеты#Детекторы#БПЛА#РЭБ#Атаки#Пожарно-спасательные автомобили
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