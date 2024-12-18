Начальник белгородского управления МЧС рассказал об атаках на личный состав

Posted 18 декабря, 15:31
Published 18 декабря, 15:31
Modified 18 декабря, 15:33
Updated 18 декабря, 15:33
По словам Потапова, за прошедшие два года из-за атак ВСУ повреждения получили 17 пожарно-спасательных автомобилей. И них 16 отремонтировали и ввели в строй, а одна единица была уничтожена полностью. Её списали и утилизировали.
Пожарно-спасательные подразделения и личный состав являются объектами атаки, также как и техника Минобороны. Это уже доказано. Есть видео, которое публикует в Сетях сопредельная сторона. На нём видно, как стоит пожарно-спасательный автомобиль, красного цвета, несмотря на это он подвергается атаке.
Сергей Потапов
Потапов отметил, что личный состав ведомства обеспечен детекторами, которые сигнализируют о работе БПЛА, а также бронежилетами. Что касается автомобилей, они обеспечены РЭБ и оборудованы противодронными сетками, которые показали свою эффективность.
В некоторых случаях, если бы не было сетки, могла бы произойти трагическая гибель одного из караулов, который находился в автомобиле. Это четыре человека. Удар БПЛА пришёлся в сетку, произошла детонация, дрон упал около машины. Личный состав покинул автомобиль. Взрывотехники обезвредили БПЛА.
Сергей Потапов