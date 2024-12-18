При атаках ВСУ при тушении пожаров пострадали девять белгородских спасателей

Posted 18 декабря, 12:04
Published 18 декабря, 12:04
Modified 18 декабря, 12:06
Updated 18 декабря, 12:06
По словам Потапова, в непростых условиях, в которых сейчас находится регион, на подразделениях МЧС России выстроена система оперативного реагирования, защиты населения и территорий.
С начала специальной военной операции Белгородская область регулярно подвергается обстрелам. Из-за осколков сбитых вражеских снарядов, атак БПЛА вспыхивают многочисленные пожары. Сотрудники МЧС России реагируют на каждый сигнал о помощи: ликвидируют возгорания, спасают людей из-под завалов, эвакуируют пострадавших.
Сергей Потапов
Потапов добавил, что в ходе тушения пожаров из-за повторных атак ВСУ ранения получили девять сотрудников управления МЧС по Белгородской области. На данный момент семерых выписали из больниц, а двое продолжают лечение. Ещё трое сотрудников ведомства погибли во внеслужебное время.
Несмотря на сложную оперативную обстановку подразделения главного управления не снижают темпы работы, обеспечивая безопасность белгородцев на всех уровнях.
Сергей Потапов