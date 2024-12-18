При атаках ВСУ при тушении пожаров пострадали девять белгородских спасателей

Потапов добавил, что в ходе тушения пожаров из-за повторных атак ВСУ ранения получили девять сотрудников управления МЧС по Белгородской области. На данный момент семерых выписали из больниц, а двое продолжают лечение. Ещё трое сотрудников ведомства погибли во внеслужебное время.