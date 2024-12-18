Очередной день обстрелов Белгородской области прошёл с минимальными последствиями

Posted 18 декабря, 07:11
Published 18 декабря, 07:11
Modified 18 декабря, 07:13
Updated 18 декабря, 07:13
17 декабря ВСУ выпустили по Белгородской области 64 боеприпаса и 18 беспилотников. Под удар попали семь районов, но последствия есть только в одном из них. Речь идёт о Белгородском районе. Там в результате одной из атак повреждён автомобиль.
В приграничных Валуйском и Грайворонском округах, Волоконовском районе последствий не выявили. Разрушений нет и в Шебекинском округе, что бывает довольно редко.
По одному беспилотнику самолётного типа ВСУ накануне выпустили по Новооскольскому и Яковлевскому округам, которые попадают в сводку оперштаба не так часто. Обошлось без пострадавших и разрушений.