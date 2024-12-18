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Posted 18 декабря, 07:11

Published 18 декабря, 07:11

Modified 18 декабря, 07:13

Updated 18 декабря, 07:13

В результате атак под Белгородом повреждено одно авто

Очередной день обстрелов Белгородской области прошёл с минимальными последствиями

18 декабря 2024, 07:11
Фото: 1MI. В результате атак под Белгородом повреждено одно авто

ВСУ атаковали Белгородскую область 64 снарядами и 18 беспилотниками

Сюжет
Обстрел
Под ударом накануне были семь районов Белгородской области, однако последствия выявили только в одном из них. Подробности сообщили в оперштабе.

17 декабря ВСУ выпустили по Белгородской области 64 боеприпаса и 18 беспилотников. Под удар попали семь районов, но последствия есть только в одном из них. Речь идёт о Белгородском районе. Там в результате одной из атак повреждён автомобиль.

В приграничных Валуйском и Грайворонском округах, Волоконовском районе последствий не выявили. Разрушений нет и в Шебекинском округе, что бывает довольно редко.

По одному беспилотнику самолётного типа ВСУ накануне выпустили по Новооскольскому и Яковлевскому округам, которые попадают в сводку оперштаба не так часто. Обошлось без пострадавших и разрушений.

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