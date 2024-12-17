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Posted 17 декабря, 08:21

Published 17 декабря, 08:21

Modified 17 декабря, 08:21

Updated 17 декабря, 08:21

Работы на Центральном пляже

Берега здоровья и искусства появятся на Центральном пляже в Белгороде

17 декабря 2024, 08:21
Фото: страница Валентина Демидова. Работы на Центральном пляже

Благоустройство правого берега Центрального пляжа началось в Белгороде

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Новости Белгорода
Какие работы уже начались, когда они закончатся и какие территории на пляже появятся, рассказал мэр Белгорода Валентин Демидов.

Рабочие уже приступили к демонтажным работам и устройству свай под пешеходный настил и павильоны. Всего в выполнении работ участвуют 40 специалистов и 15 единиц техники подрядной организации.

До конца текущего года на территории проложат водопровод, канализацию, линии электроснабжения и освещения, а уже в следующем году состоится открытие пляжа — его стилистика будет такой же, как и у пляжа «Берега».

Всего на новой территории хотят создать несколько точек притяжения:

  • «Берег здоровья» откроют для тех, кто любит закаливание;
  • на «Берегу развлечений» разместят сцену и места для зрителей, пирс, кафе и обустроят спуск к воде;
  • «Берег искусства» будет состоять из аллеи с малыми скульптурами, площадкой для постоянных и временных экспозиций, а также с инсталляциями в лесу, цветниках и на воде.

Также, помимо пешеходных дорожек, здесь оборудуют велодорожки. Для автомобилистов разместят парковки.

«Уделим особое внимание самому пляжу, установим навесы и лежаки, душевые и кабины для переодевания. Выполним озеленение и систему полива растений. Разместим детские и спортивные площадки. Также построим здесь новое здание для водно-спасательной станции», — заключил мэр Валентин Демидов.

Ранее губернатор сообщал, что начнут реконструкцию Центрального пляжа с обустройства прогулочной террасы от пешеходного моста до пляжа, чья ширина составит четыре метра.

С чего начнут благоустройство правого берега Центрального пляжа в Белгороде?
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Новости Белгорода#Центральный пляж#Белгород#Валентин Демидов#Пляж "Берега"
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