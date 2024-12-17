Берега здоровья и искусства появятся на Центральном пляже в Белгороде

Posted 17 декабря, 08:21
Published 17 декабря, 08:21
Modified 17 декабря, 08:21
Updated 17 декабря, 08:21
Рабочие уже приступили к демонтажным работам и устройству свай под пешеходный настил и павильоны. Всего в выполнении работ участвуют 40 специалистов и 15 единиц техники подрядной организации.
До конца текущего года на территории проложат водопровод, канализацию, линии электроснабжения и освещения, а уже в следующем году состоится открытие пляжа — его стилистика будет такой же, как и у пляжа «Берега».
Всего на новой территории хотят создать несколько точек притяжения:
Также, помимо пешеходных дорожек, здесь оборудуют велодорожки. Для автомобилистов разместят парковки.
«Уделим особое внимание самому пляжу, установим навесы и лежаки, душевые и кабины для переодевания. Выполним озеленение и систему полива растений. Разместим детские и спортивные площадки. Также построим здесь новое здание для водно-спасательной станции», — заключил мэр Валентин Демидов.
Ранее губернатор сообщал, что начнут реконструкцию Центрального пляжа с обустройства прогулочной террасы от пешеходного моста до пляжа, чья ширина составит четыре метра.