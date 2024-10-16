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Posted 16 октября, 13:13

Published 16 октября, 13:13

Modified 16 октября, 13:15

Updated 16 октября, 13:15

Семь новых пляжей появится в Белгороде в следующем году

Семь новых пляжей появится в Белгороде в следующем году

16 октября 2024, 13:13
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Набережная
Согласно проекту развития Белгорода до 2025 года, в городе увеличат рекреационные зоны на 0,77 тыс. га. Больше станет зелёных насаждений, водоёмов и пляжей.

Каким будет Белгород в 2025 году? Власти опубликовали проект развития города на 2025 год. Рекреационная зона станет больше. По сравнению с 2003 годом — 1,47 тыс. га против 2,24 тыс. га. Из них зелёные насаждения общего пользования в 2003 году — 0,21 тыс. га, а будет 0,64 тыс. га. Лесопарков останется на прежнем уровне — 1,15 тыс. га. Площадь водоёмов станет чуть больше: с 0,24 тыс. га, до 0,28 тыс. га.

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Вырастет и количество пляжей. Сейчас они занимают всего 0,02 тыс. га в Белгороде, а к 2025 году будут занимать — 0,03 тыс. га.

Подробнее о пляжах: на берегу Везёлки и Северского Донца их откроют сразу семь штук. Согласно карте генплана, пять — на левом берегу Северского Донца, а два, которые на Везёлке, у железнодорожного моста и у территории «Конпрока». Общая протяжённость набережной составит 3,47 км. Вероятно, это третья очередь строительства «Берегов».

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#Алёна Мальцева#Набережная#Благоустройство#Рекреационная зона#Белгород#2025 год#Пляжи#Зелёные насаждения
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