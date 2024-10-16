Семь новых пляжей появится в Белгороде в следующем году

Каким будет Белгород в 2025 году? Власти опубликовали проект развития города на 2025 год. Рекреационная зона станет больше. По сравнению с 2003 годом — 1,47 тыс. га против 2,24 тыс. га. Из них зелёные насаждения общего пользования в 2003 году — 0,21 тыс. га, а будет 0,64 тыс. га. Лесопарков останется на прежнем уровне — 1,15 тыс. га. Площадь водоёмов станет чуть больше: с 0,24 тыс. га, до 0,28 тыс. га.