Всё ещё мёрзнут: белгородцы жалуются на низкую температуру в квартирах

Posted 16 декабря, 06:31
Published 16 декабря, 06:31
Modified 16 декабря, 06:34
Updated 16 декабря, 06:34
Больше всего жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Белгорода, Губкинского, Алексеевского и Старооскольского округов. Всего 133 обращения. При этом Ботвиньев отметил, что при незначительных минусовых показателях температуры автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые установлены в домах, не подают тепло выше графика. Но когда за окном снег и дождь, в квартирах людям некомфортно.
К примеру, в Белгороде из 68 обращений проанализировали 38. На места выезжали представители Госжилнадзора, проводили замеры. В итоге температура соответствовала всем нормативам. По трём обращениям собственники отказались от замеров. А десять жалоб были связаны с аварийной ситуацией, но в нормативные сроки теплоснабжение восстановили.
Глава региона Вячеслав Гладков поручил подготовить к следующему заседанию правительства подробный доклад в разрезе муниципалитетов о ситуации с подачей тепла.