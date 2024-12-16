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Posted 16 декабря, 06:31

Published 16 декабря, 06:31

Modified 16 декабря, 06:34

Updated 16 декабря, 06:34

В Белгороде резко выросло число жалоб на низкую температуру в квартирах

Всё ещё мёрзнут: белгородцы жалуются на низкую температуру в квартирах

16 декабря 2024, 06:31
Фото: Изображение Midjourney.

В Белгороде резко выросло число жалоб на низкую температуру в квартирах

В ходе оперативного совещания стало известно, что белгородцы продолжают жаловаться на отопление. Всего поступило 133 обращения. Ситуацию прокомментировал министр жилищно-коммунального хозяйства области Алексей Ботвиньев.

Больше всего жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Белгорода, Губкинского, Алексеевского и Старооскольского округов. Всего 133 обращения. При этом Ботвиньев отметил, что при незначительных минусовых показателях температуры автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые установлены в домах, не подают тепло выше графика. Но когда за окном снег и дождь, в квартирах людям некомфортно.

К примеру, в Белгороде из 68 обращений проанализировали 38. На места выезжали представители Госжилнадзора, проводили замеры. В итоге температура соответствовала всем нормативам. По трём обращениям собственники отказались от замеров. А десять жалоб были связаны с аварийной ситуацией, но в нормативные сроки теплоснабжение восстановили.

Глава региона Вячеслав Гладков поручил подготовить к следующему заседанию правительства подробный доклад в разрезе муниципалитетов о ситуации с подачей тепла.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Отопление#Теплоснабжение#Белгород#Вячеслав Гладков#Госжилнадзор#Алексей Ботвиньев
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