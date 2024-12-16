Всё ещё мёрзнут: белгородцы жалуются на низкую температуру в квартирах

Больше всего жалоб на проблемы с отоплением поступило от жителей Белгорода, Губкинского, Алексеевского и Старооскольского округов. Всего 133 обращения. При этом Ботвиньев отметил, что при незначительных минусовых показателях температуры автоматизированные индивидуальные тепловые пункты (ИТП), которые установлены в домах, не подают тепло выше графика. Но когда за окном снег и дождь, в квартирах людям некомфортно.