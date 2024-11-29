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Posted 29 ноября, 16:05

Published 29 ноября, 16:05

Modified 29 ноября, 16:05

Updated 29 ноября, 16:05

Несколько домов в Белгороде останутся без отопления

Сразу в 24 домах белгородцев скоро временно отключат отопление. Кому и когда?

29 ноября 2024, 16:05
Фото: 1MI. Несколько домов в Белгороде останутся без отопления

В понедельник в Белгороде у некоторых жителей не будет отопления

Сюжет
Новости Белгорода
На улице как раз начало морозить, как в мэрии Белгорода рассказали, что из-за ремонта на тепловых сетях в понедельник, 2 декабря, у некоторых жителей областного центра временно пропадёт тепло. Кому стоит запастись пледами и обогревателями?

Участок тепловой сети будут ремонтировать на улице Привольная. Специалисты начнут работы в 09:30 в понедельник, 2 декабря. Из-за ремонта придётся временно отключить теплоснабжение сразу в 24 домах.

Отключение на вышеупомянутой улице коснётся домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11,11а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 32, 66.

Вернуться тепло к белгородцам должно ориентировочно в 15:30 того же дня.

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонт#Отключение#Отопление#Новости Белгорода#Белгород
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