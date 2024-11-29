Сразу в 24 домах белгородцев скоро временно отключат отопление. Кому и когда?

В понедельник в Белгороде у некоторых жителей не будет отопления

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На улице как раз начало морозить, как в мэрии Белгорода рассказали, что из-за ремонта на тепловых сетях в понедельник, 2 декабря, у некоторых жителей областного центра временно пропадёт тепло. Кому стоит запастись пледами и обогревателями?