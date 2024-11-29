Сразу в 24 домах белгородцев скоро временно отключат отопление. Кому и когда?

Posted 29 ноября, 16:05
Published 29 ноября, 16:05
Modified 29 ноября, 16:05
Updated 29 ноября, 16:05
Участок тепловой сети будут ремонтировать на улице Привольная. Специалисты начнут работы в 09:30 в понедельник, 2 декабря. Из-за ремонта придётся временно отключить теплоснабжение сразу в 24 домах.
Отключение на вышеупомянутой улице коснётся домов № 1, 3, 5, 7, 9, 11,11а, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 32, 66.
Вернуться тепло к белгородцам должно ориентировочно в 15:30 того же дня.