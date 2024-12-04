В трёх домах на Харгоре в Белгороде временно отключат отопление

В среду, 4 декабря, теплоэнергетики приступят к ремонту запорной арматуры в подвале дома № 36 по улице Щорса. Для того, чтобы провести необходимые манипуляции, им придётся временно приостановить подачу тепла и снизить параметры горячей воды.