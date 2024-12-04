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Posted 4 декабря, 06:26

Published 4 декабря, 06:26

Modified 4 декабря, 06:28

Updated 4 декабря, 06:28

Отопления не будет в трёх домах на улице Щорса

В трёх домах на Харгоре в Белгороде временно отключат отопление

4 декабря 2024, 06:26
Фото: 1MI. Отопления не будет в трёх домах на улице Щорса
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Новости Белгорода
Новая информация об отключениях. В мэрии предупредили, что из-за очередных ремонтных работ на время отключат подачу отопления в нескольких домах по улице Щорса. Каких именно?

В среду, 4 декабря, теплоэнергетики приступят к ремонту запорной арматуры в подвале дома № 36 по улице Щорса. Для того, чтобы провести необходимые манипуляции, им придётся временно приостановить подачу тепла и снизить параметры горячей воды.

Отключение коснётся домов №36, 36а и 38 по Щорса. Оно продлится с 10:00 до 16:00 по московскому времени.

Получить подробную информацию об ограничениях в теплоснабжении или подачей горячей воды можно в компании «Квадра». Для этого необходимо обратиться по телефону: +7 (4722) 34-02-03.

В Белгороде 28 домов временно останутся без отопления и горячей воды
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Ремонт#Отключение#Горячая вода#Отопление#Новости Белгорода#Белгород
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