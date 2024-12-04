В трёх домах на Харгоре в Белгороде временно отключат отопление

Posted 4 декабря, 06:26
Published 4 декабря, 06:26
Modified 4 декабря, 06:28
Updated 4 декабря, 06:28
В среду, 4 декабря, теплоэнергетики приступят к ремонту запорной арматуры в подвале дома № 36 по улице Щорса. Для того, чтобы провести необходимые манипуляции, им придётся временно приостановить подачу тепла и снизить параметры горячей воды.
Отключение коснётся домов №36, 36а и 38 по Щорса. Оно продлится с 10:00 до 16:00 по московскому времени.
Получить подробную информацию об ограничениях в теплоснабжении или подачей горячей воды можно в компании «Квадра». Для этого необходимо обратиться по телефону: +7 (4722) 34-02-03.