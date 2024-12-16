В Белгороде за месяц рекордно подешевела аренда трёхкомнатных квартир

В Белгороде подорожала аренда одно- и двухкомнатных квартир, а трёшки подешевели

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В ноябре подорожали не только квартиры для покупки в новостройках и на вторичке, но и те, которые сдают в аренду. Как сильно в преддверии новогодних праздников изменились цены в Белгороде, выяснили эксперты портала «Мир квартир».