В Белгороде за месяц рекордно подешевела аренда трёхкомнатных квартир

Posted 16 декабря, 09:05
Published 16 декабря, 09:05
Modified 16 декабря, 09:05
Updated 16 декабря, 09:05
В Белгороде в ноябре стоимость арендных однокомнатных квартир увеличилась на 13% — до 17 142 рублей в месяц. Снять двушку стало дороже на 7,2% — сумма повысилась до 20 209 рублей. При этом аренда трёхкомнатных квартир заметно подешевела — примерно на 32%. С чем именно связано такое уменьшение цены, неизвестно.
В Курске примерно аналогичная ситуация: за аренду однокомнатных квартир просят на 7,1% больше — 23 902 рубля, двухкомнатных на 12,5% больше — 29 623 рубля. Трёхкомнатные квартиры можно снять дешевле на 22%.
В Москве стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир только увеличилась — в среднем на 2,4-3,3%. Больше всего выросла аренда трёхкомнатного жилья — на 72%.