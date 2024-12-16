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Posted 16 декабря, 09:05

Published 16 декабря, 09:05

Modified 16 декабря, 09:05

Updated 16 декабря, 09:05

Съём трёхкомнатной квартиры в Белгороде стал доступнее

В Белгороде за месяц рекордно подешевела аренда трёхкомнатных квартир

16 декабря 2024, 09:05
Фото: Изображение Midjourney. Съём трёхкомнатной квартиры в Белгороде стал доступнее

В Белгороде подорожала аренда одно- и двухкомнатных квартир, а трёшки подешевели

Сюжет
Недвижимость
В ноябре подорожали не только квартиры для покупки в новостройках и на вторичке, но и те, которые сдают в аренду. Как сильно в преддверии новогодних праздников изменились цены в Белгороде, выяснили эксперты портала «Мир квартир».

В Белгороде в ноябре стоимость арендных однокомнатных квартир увеличилась на 13% — до 17 142 рублей в месяц. Снять двушку стало дороже на 7,2% — сумма повысилась до 20 209 рублей. При этом аренда трёхкомнатных квартир заметно подешевела — примерно на 32%. С чем именно связано такое уменьшение цены, неизвестно.

В Курске примерно аналогичная ситуация: за аренду однокомнатных квартир просят на 7,1% больше — 23 902 рубля, двухкомнатных на 12,5% больше — 29 623 рубля. Трёхкомнатные квартиры можно снять дешевле на 22%.

В Москве стоимость аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир только увеличилась — в среднем на 2,4-3,3%. Больше всего выросла аренда трёхкомнатного жилья — на 72%.

Как изменилась цена на вторичку в Белгороде перед новогодними праздниками?
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#Александра Склярова#Город#Квартира#Аренда#Недвижимость#Новости Белгорода#Белгород#Съём
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