Белгородцы бьют тревогу из-за затопления квартир после дождей

Снова улица Есенина, но уже дом №16. белгородцы говорят, что подобное — не единичный случай. Течи беспокоят их уже третий год во время дождя или выпадения снега. УК «Благострой-С», куда неоднократно обращались жители квартиры и всего дома, по их словам, бездействует, несмотря на постоянные жалобы.