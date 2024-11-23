Белгородцы бьют тревогу из-за затопления квартир после дождей

Posted 23 ноября, 08:29
Published 23 ноября, 08:29
Modified 23 ноября, 08:31
Updated 23 ноября, 08:31
Несколько дней в Белгороде идут дожди, а также при сильной непогоде страдают и люди, и их дома. Так, белгородцы жалуются на то, что их квартиры затапливает. У кого-то уже несколько дней подряд.
Вот такие фото и видео сняли жители дома №6 на проспекте Славы:
«Течёт шов между плит, торцевая стена. Было обращение в РЭУ. Новый ремонт, делали в июле».
Это уже обращение белгородцев, проживающих на верхних этажах в доме №46 по улице Есенина. Как рассказали, вода начала течь по стенам и потолку ещё ночью. Утром жители квартиры обратились в свою УК, «Градъ Сервис», но безрезультатно, т. к. начались выходные.
«Позвонили в ЕДДС, там дали номер 77-00-75, но по последнему номеру сказали, что не занимаются таким».
Снова улица Есенина, но уже дом №16. белгородцы говорят, что подобное — не единичный случай. Течи беспокоят их уже третий год во время дождя или выпадения снега. УК «Благострой-С», куда неоднократно обращались жители квартиры и всего дома, по их словам, бездействует, несмотря на постоянные жалобы.
Об этом рассказали подписчики Telegram-канала «Белгород №1».
Кроме того, синоптики уже предупреждают о новом погодном бедствии, циклоне «Каэтано», который в скором времени настигнет Москву. Судя по словам специалистов, следующей «на очереди» окажется Белгородская область.