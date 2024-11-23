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Posted 23 ноября, 08:29

Published 23 ноября, 08:29

Modified 23 ноября, 08:31

Updated 23 ноября, 08:31

Затопленная квартира

Белгородцы бьют тревогу из-за затопления квартир после дождей

23 ноября 2024, 08:29
Фото: Белгород №1. Затопленная квартира
Сюжет
Непогода
В Белгороде идут длительные дожди. Жители города сообщают о затоплениях в квартирах, жалуются в УК и РЭУ. Однако, как рассказывают белгородцы, управляющих компании спешат помочь не всем.

Несколько дней в Белгороде идут дожди, а также при сильной непогоде страдают и люди, и их дома. Так, белгородцы жалуются на то, что их квартиры затапливает. У кого-то уже несколько дней подряд.

Вот такие фото и видео сняли жители дома №6 на проспекте Славы:

«Течёт шов между плит, торцевая стена. Было обращение в РЭУ. Новый ремонт, делали в июле».
Затопление на проспекте Славы, 6Затопление на проспекте Славы, 6
Затопление на проспекте Славы, 6. Фото: Белгород №1

Это уже обращение белгородцев, проживающих на верхних этажах в доме №46 по улице Есенина. Как рассказали, вода начала течь по стенам и потолку ещё ночью. Утром жители квартиры обратились в свою УК, «Градъ Сервис», но безрезультатно, т. к. начались выходные.

«Позвонили в ЕДДС, там дали номер 77-00-75, но по последнему номеру сказали, что не занимаются таким».
Затопление в доме №46 на ЕсенинаЗатопление в доме №46 на Есенина
Затопление в доме №46 на Есенина. Фото: Белгород №1

Снова улица Есенина, но уже дом №16. белгородцы говорят, что подобное — не единичный случай. Течи беспокоят их уже третий год во время дождя или выпадения снега. УК «Благострой-С», куда неоднократно обращались жители квартиры и всего дома, по их словам, бездействует, несмотря на постоянные жалобы.

Об этом рассказали подписчики Telegram-канала «Белгород №1».

Кроме того, синоптики уже предупреждают о новом погодном бедствии, циклоне «Каэтано», который в скором времени настигнет Москву. Судя по словам специалистов, следующей «на очереди» окажется Белгородская область.

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