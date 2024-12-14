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Posted 14 декабря, 08:11

Published 14 декабря, 08:11

Modified 14 декабря, 12:40

Updated 14 декабря, 12:40

Над Белгородской областью утром сбили пять беспилотников

Над Белгородской областью утром сбили пять беспилотников

14 декабря 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney.
В течение получаса в небе над регионом сбили несколько БПЛА, сообщили в Министерстве обороны.

Российские средства противовоздушной обороны утром 14 декабря сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Произошло это с 9:10 до 9:40, сообщили в военном ведомстве.

Но поступает информация и о прилётах. В посёлке Майском повреждён дом, по предварительным данным пострадал девятилетний мальчик. Подробностей и официальных комментариев пока не было. Также беспилотник повредил многоквартирный дом в Шебекино.

Утром в Белгороде и районе жители слышали взрывы и звуки работы ПВО.

За сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 28 боеприпасами и десятью беспилотниками
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#Татьяна Лукащева#Происшествия#Минобороны#Атака ВСУ#БПЛА
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