Над Белгородской областью утром сбили пять беспилотников

Posted 14 декабря, 08:11
Published 14 декабря, 08:11
Modified 14 декабря, 12:40
Updated 14 декабря, 12:40
Российские средства противовоздушной обороны утром 14 декабря сбили пять украинских беспилотников в небе над Белгородской областью. Произошло это с 9:10 до 9:40, сообщили в военном ведомстве.
Но поступает информация и о прилётах. В посёлке Майском повреждён дом, по предварительным данным пострадал девятилетний мальчик. Подробностей и официальных комментариев пока не было. Также беспилотник повредил многоквартирный дом в Шебекино.
Утром в Белгороде и районе жители слышали взрывы и звуки работы ПВО.