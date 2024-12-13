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Posted 13 декабря, 07:30

Published 13 декабря, 07:30

Modified 13 декабря, 07:32

Updated 13 декабря, 07:32

Белгородка добилась выплаты только после нескольких судов

Вдова погибшего от обстрела белгородца добилась 1,7 млн от страховой через суд

13 декабря 2024, 07:30
Фото: 1MI. Белгородка добилась выплаты только после нескольких судов
Сюжет
Прокуратура
Семья взяла кредит на покупку дома, а затем оформила страховки. Спустя время в их дом попал снаряд, из-за чего муж женщины погиб. Та вместе с маленькой дочерью пыталась добиться страховых выплат, суд первой инстанции и апелляция прошли безуспешно, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В 2021 году супруги из Белгородской области взяли кредит на приобретение дома, а в феврале 2022-го глава семьи заключил с САО «ВСК» договоры имущественного страхования и страхования заёмщика от несчастных случаев и болезней.

В сентябре 2022 года в дом белгородцев попал снаряд, из-за чего получил серьёзные повреждения. Муж белгородки погиб, та осталась одна с маленьким ребёнком. Супруга пыталась добиться выплаты от страховой организации, но всё оказалось безуспешно.

Тогда прокурор обратился в суд, чтобы помочь вдове и её несовершеннолетней дочери. Суды первой и апелляционной инстанции отказали прокурору и поддержали ВСК, однако в первом кассационном суде общей юрисдикции согласились с прокурором.

В пользу вдовы и её дочери с САО «ВСК» взыскали 1 млн 732 тыс. 945 рублей и 40 копеек.

Тем временем ожидается вынесение вердикта по истории в Шебекино, где при обстрелах пострадали сразу четыре нежилых здания. Страховая компания в выплатах отказывает, как и окружная кассация. Дело дошло до Верховного суда, заседание которого состоится 29 января.

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