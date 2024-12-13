Вдова погибшего от обстрела белгородца добилась 1,7 млн от страховой через суд

Posted 13 декабря, 07:30
Published 13 декабря, 07:30
Modified 13 декабря, 07:32
Updated 13 декабря, 07:32
В 2021 году супруги из Белгородской области взяли кредит на приобретение дома, а в феврале 2022-го глава семьи заключил с САО «ВСК» договоры имущественного страхования и страхования заёмщика от несчастных случаев и болезней.
В сентябре 2022 года в дом белгородцев попал снаряд, из-за чего получил серьёзные повреждения. Муж белгородки погиб, та осталась одна с маленьким ребёнком. Супруга пыталась добиться выплаты от страховой организации, но всё оказалось безуспешно.
Тогда прокурор обратился в суд, чтобы помочь вдове и её несовершеннолетней дочери. Суды первой и апелляционной инстанции отказали прокурору и поддержали ВСК, однако в первом кассационном суде общей юрисдикции согласились с прокурором.
В пользу вдовы и её дочери с САО «ВСК» взыскали 1 млн 732 тыс. 945 рублей и 40 копеек.
Тем временем ожидается вынесение вердикта по истории в Шебекино, где при обстрелах пострадали сразу четыре нежилых здания. Страховая компания в выплатах отказывает, как и окружная кассация. Дело дошло до Верховного суда, заседание которого состоится 29 января.