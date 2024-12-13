Вдова погибшего от обстрела белгородца добилась 1,7 млн от страховой через суд

Сюжет Прокуратура

Семья взяла кредит на покупку дома, а затем оформила страховки. Спустя время в их дом попал снаряд, из-за чего муж женщины погиб. Та вместе с маленькой дочерью пыталась добиться страховых выплат, суд первой инстанции и апелляция прошли безуспешно, сообщили в пресс-службе прокуратуры.