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Posted 11 декабря, 09:51

Published 11 декабря, 09:51

Modified 11 декабря, 09:51

Updated 11 декабря, 09:51

Белгородцы ждут решения ВС РФ по страховым выплатам из-за обстрелов

Получат ли белгородцы страховые выплаты за попавшее под обстрел имущество? Решит ВС

11 декабря 2024, 09:51
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети. Белгородцы ждут решения ВС РФ по страховым выплатам из-за обстрелов

Верховный суд вынесет прецедентное решение по белгородскому делу о страховке

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Новости Белгорода
Страховые компании пытаются избежать выплат клиентам, имущество которых пострадало в результате атак ВСУ. Объясняют это тем, что военные риски страховкой не покрываются. Но справедливо ли это? Прецедентное решение по белгородскому делу скоро примет Верховный суд, сообщает «Коммерсантъ».

В ночь с 31 мая на 1 июня 2023 года в Шебекино из-за атаки ВСУ были повреждены четыре нежилых здания. Все они были застрахованы владельцем — ООО «Лафид» — в компании «РСХБ-Страхование». Договор предполагал, что «Лафид» сможет получить возмещение убытков за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), а именно так квалифицировала случившееся полиция.

Страховая компания же платить отказывается, так как считает, что объекты были повреждены «в результате военных действий» (ст. 964 Гражданского кодекса), а такие риски выплат не предполагают.

«Лафид» подал иск в суд о взыскании 13,5 млн руб. с «РСХБ-Страхование», его поддержал Арбитражный суд Москвы и даже апелляционный суд. Но вот окружная кассация страховщика от выплат освободила, признав причиной повреждения именно «военные действия».

Владелец зданий решил обжаловать отказ в Верховном суде, так как нет никаких причин для ведения военных действий в Шебекино — в Белгородской области не действует военное положение. И акт агрессии могли совершить и лица из негосударственных формирований, в то время как военные действия совершаются «вооружёнными силами от имени иностранного государства, то есть по приказам легитимных властей».

Верховный суд, чтобы окончательно поставить точку в деле, передал его на рассмотрение экономколлегии, чтобы окончательно поставить точку. Заседание состоится 29 января 2025 года.

Это важная новость, так как похожие вопросы возникают в целом ряде дел, где сумма возмещения варьируется от сотен тысяч до миллионов рублей. При этом единого подхода в их решении нет, а суд в разных округах принимает кардинально разные позиции.

Дело в том, что в законе нет чёткого понятия «военных действий». Если происходящее в Белгородской области признать военными действиями, то возникает вопрос: кто обязан компенсировать ущерб имуществу?

«Закон даёт страховщику право после выплаты возмещения подать иск к причинителю вреда и взыскать убытки с него, но в данном случае установить конкретных виновных лиц будет крайне сложно, если не невозможно, и уж точно не в ближайшее время», — рассказала изданию старший партнёр АБ «Бартолиус» Юлий Тай.

Теперь ряд окружных кассаций ждут прецедентного решения от Верховного суда, поэтому на время отложили свои заседания.

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