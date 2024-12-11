Получат ли белгородцы страховые выплаты за попавшее под обстрел имущество? Решит ВС

Владелец зданий решил обжаловать отказ в Верховном суде, так как нет никаких причин для ведения военных действий в Шебекино — в Белгородской области не действует военное положение. И акт агрессии могли совершить и лица из негосударственных формирований, в то время как военные действия совершаются «вооружёнными силами от имени иностранного государства, то есть по приказам легитимных властей».