Получат ли белгородцы страховые выплаты за попавшее под обстрел имущество? Решит ВС

Posted 11 декабря, 09:51
Published 11 декабря, 09:51
Modified 11 декабря, 09:51
Updated 11 декабря, 09:51
В ночь с 31 мая на 1 июня 2023 года в Шебекино из-за атаки ВСУ были повреждены четыре нежилых здания. Все они были застрахованы владельцем — ООО «Лафид» — в компании «РСХБ-Страхование». Договор предполагал, что «Лафид» сможет получить возмещение убытков за «умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), а именно так квалифицировала случившееся полиция.
Страховая компания же платить отказывается, так как считает, что объекты были повреждены «в результате военных действий» (ст. 964 Гражданского кодекса), а такие риски выплат не предполагают.
«Лафид» подал иск в суд о взыскании 13,5 млн руб. с «РСХБ-Страхование», его поддержал Арбитражный суд Москвы и даже апелляционный суд. Но вот окружная кассация страховщика от выплат освободила, признав причиной повреждения именно «военные действия».
Владелец зданий решил обжаловать отказ в Верховном суде, так как нет никаких причин для ведения военных действий в Шебекино — в Белгородской области не действует военное положение. И акт агрессии могли совершить и лица из негосударственных формирований, в то время как военные действия совершаются «вооружёнными силами от имени иностранного государства, то есть по приказам легитимных властей».
Верховный суд, чтобы окончательно поставить точку в деле, передал его на рассмотрение экономколлегии, чтобы окончательно поставить точку. Заседание состоится 29 января 2025 года.
Это важная новость, так как похожие вопросы возникают в целом ряде дел, где сумма возмещения варьируется от сотен тысяч до миллионов рублей. При этом единого подхода в их решении нет, а суд в разных округах принимает кардинально разные позиции.
Дело в том, что в законе нет чёткого понятия «военных действий». Если происходящее в Белгородской области признать военными действиями, то возникает вопрос: кто обязан компенсировать ущерб имуществу?
«Закон даёт страховщику право после выплаты возмещения подать иск к причинителю вреда и взыскать убытки с него, но в данном случае установить конкретных виновных лиц будет крайне сложно, если не невозможно, и уж точно не в ближайшее время», — рассказала изданию старший партнёр АБ «Бартолиус» Юлий Тай.
Теперь ряд окружных кассаций ждут прецедентного решения от Верховного суда, поэтому на время отложили свои заседания.