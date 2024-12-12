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Posted 12 декабря, 14:40

Published 12 декабря, 14:40

Modified 12 декабря, 14:42

Updated 12 декабря, 14:42

Последствия атаки БПЛА на Новую Таволжанку

Дрон взорвался у частного дома в Белгородской области

12 декабря 2024, 14:40
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова. Последствия атаки БПЛА на Новую Таволжанку

ВСУ атаковали дроном Новую Таволжанку в Белгородской области

Сюжет
Беспилотник
Беспилотники в четверг атаковали не только областную столицу. В многострадальной Новой Таволжанке его не сбили, устройство нанесло удар по частному дому. Следующая сводка обстрелов без последствий не обойдётся. Подробности разрушений в результате атаки сообщил губернатор.

Предварительно, в результате атаки дрона никто из мирных жителей не был ранен. Есть последствия на территории частного домовладения. В здании выбило окна, повреждена кровля.

Днём четверга ВСУ также попытались атаковать Белгород. Силами ПВО над городом был сбит беспилотный летательный аппарат. Это недавно подтвердили в Министерстве обороны РФ.

Последние двое суток атаки на Белгородскую область, в том числе на областную столицу, обходились без последствий.

В ноябре — шестеро умерших: за восемь месяцев атаки ВСУ унесли жизни 166 белгородцев
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