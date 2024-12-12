Дрон взорвался у частного дома в Белгородской области

ВСУ атаковали дроном Новую Таволжанку в Белгородской области

Сюжет Беспилотник

Беспилотники в четверг атаковали не только областную столицу. В многострадальной Новой Таволжанке его не сбили, устройство нанесло удар по частному дому. Следующая сводка обстрелов без последствий не обойдётся. Подробности разрушений в результате атаки сообщил губернатор.