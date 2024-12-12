Дрон взорвался у частного дома в Белгородской области

Posted 12 декабря, 14:40
Published 12 декабря, 14:40
Modified 12 декабря, 14:42
Updated 12 декабря, 14:42
Предварительно, в результате атаки дрона никто из мирных жителей не был ранен. Есть последствия на территории частного домовладения. В здании выбило окна, повреждена кровля.
Днём четверга ВСУ также попытались атаковать Белгород. Силами ПВО над городом был сбит беспилотный летательный аппарат. Это недавно подтвердили в Министерстве обороны РФ.
Последние двое суток атаки на Белгородскую область, в том числе на областную столицу, обходились без последствий.