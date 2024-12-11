Ценность имеет: дом XX века на участке за 91 млн был в числе памятников истории СССР

Posted 11 декабря, 13:32
Published 11 декабря, 13:32
Modified 11 декабря, 13:33
Updated 11 декабря, 13:33
Журналисты нашли советский паспорт дома, который расположен по адресу улица Николая Чумичова, 33а. Его, напомним, недавно решили продать за 91 млн рублей, а в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области заявили, что у него нет исторической ценности.
Но в советском паспорте объекта есть пометка о том, что он занесён в реестр «Памятников истории и культуры СССР» Министерства культуры СССР как памятник архитектуры.
В региональном правительстве в ответе на запрос журналистов также уточнили, что дом на данный момент признан аварийным. Он стал непригодным для проживания после того, как был повреждён при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года.
Его собственником является некое частное лицо, но его данные журналистам раскрыть отказались, ссылаясь на законодательство.