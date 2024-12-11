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Posted 11 декабря, 13:32

Published 11 декабря, 13:32

Modified 11 декабря, 13:33

Updated 11 декабря, 13:33

Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗА от 1988 года

Ценность имеет: дом XX века на участке за 91 млн был в числе памятников истории СССР

11 декабря 2024, 13:32
Фото: «Открытый Белгород». Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗА от 1988 года

В белгородском правительстве прокомментировали продажу дома за 91 млн

Сюжет
Новости Белгорода
Журналисты нашли несостыковку в позиции правительства и архивных документах. Дом инженера Мельникова, который продают вместе с участком за 91 млн рублей, всё-таки имеет историческую ценность, это подтвердил его советский паспорт. Это и другие подробности выяснила редакция «Открытого Белгорода».

Журналисты нашли советский паспорт дома, который расположен по адресу улица Николая Чумичова, 33а. Его, напомним, недавно решили продать за 91 млн рублей, а в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области заявили, что у него нет исторической ценности.

Но в советском паспорте объекта есть пометка о том, что он занесён в реестр «Памятников истории и культуры СССР» Министерства культуры СССР как памятник архитектуры.

В региональном правительстве в ответе на запрос журналистов также уточнили, что дом на данный момент признан аварийным. Он стал непригодным для проживания после того, как был повреждён при обстреле Белгорода 30 декабря 2023 года.

Его собственником является некое частное лицо, но его данные журналистам раскрыть отказались, ссылаясь на законодательство.

Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 годаСоветский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года
Советский паспорт дома по улице Николая Чумичова, ЗЗа от 1988 года. Фото: «Открытый Белгород»
Дом XX века на участке за 91 млн рублей в Белгороде не имеет исторической ценности?
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