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Posted 27 ноября, 10:53

Published 27 ноября, 10:53

Modified 27 ноября, 10:55

Updated 27 ноября, 10:55

Дом Мельникова

Дом XX века на участке за 91 млн рублей в Белгороде не имеет исторической ценности?

27 ноября 2024, 10:53
Фото: Скриншот объявления. Дом Мельникова

В Белгороде продают дом Мельникова XX века — это не объект культурного наследия

Сюжет
Недвижимость
Участок в 9 соток предлагают купить в центре Белгорода за 91 млн рублей. На нём стоит дом инженера Мельникова XX века. Журналисты Бел.Ру узнали, могут ли вообще дом продавать — может быть это объект культурного наследия, который специально охраняется?

В конце прошлой недели журналисты Бел.Ру нашли объявление о продаже участка в центре Белгорода за 91 млн рублей. За такую сумму можно получить землю площадью 9 соток и два дома: один трёхэтажный с подвалом на 300 кв. м., а второй на 100 кв. м., но для проживания это строение не подходит.

Кроме этого, на участке разместились два гаража, а сами дома, по заявлению агентства недвижимости, можно использовать и как жилые помещения, и как коммерческую площадь.

Фото к объявлению настораживают — объект очень похож на дом инженера Мельникова, который построили в начале XX века. В онлайн-картах постройка отмечена как достопримечательность, но, судя по состоянию, никому не нужная. Настолько, что и на кадастровой карте такого участка даже не выделяют.

Журналистка Бел.Ру связалась с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. Там поделились, что на самом деле дом Мельникова не является объектом культурного наследия ни федерального, ни регионального уровня.

«Строение XX века не является выявленным объектом [прим. ред. культурного наследия — имеет признаки объекта культурного наследия, но не прошёл государственную историко-культурную экспертизу], не обладающим признаками [прим. ред. объекта недвижимого имущества с исторически связанной с ним территорией]. Такой информации у нас нет. Он вообще не включён ни в один перечень», — рассказали Бел.Ру в ведомстве.
Участок в центре Белгорода продают за 91 млн рублей: что там находится?
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#Алёна Мальцева#Недвижимость#Эксклюзив#Белгород#Объекты культурного наследия
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