Дом XX века на участке за 91 млн рублей в Белгороде не имеет исторической ценности?

В конце прошлой недели журналисты Бел.Ру нашли объявление о продаже участка в центре Белгорода за 91 млн рублей. За такую сумму можно получить землю площадью 9 соток и два дома: один трёхэтажный с подвалом на 300 кв. м., а второй на 100 кв. м., но для проживания это строение не подходит.