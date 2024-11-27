Дом XX века на участке за 91 млн рублей в Белгороде не имеет исторической ценности?

Posted 27 ноября, 10:53
Published 27 ноября, 10:53
Modified 27 ноября, 10:55
Updated 27 ноября, 10:55
В конце прошлой недели журналисты Бел.Ру нашли объявление о продаже участка в центре Белгорода за 91 млн рублей. За такую сумму можно получить землю площадью 9 соток и два дома: один трёхэтажный с подвалом на 300 кв. м., а второй на 100 кв. м., но для проживания это строение не подходит.
Кроме этого, на участке разместились два гаража, а сами дома, по заявлению агентства недвижимости, можно использовать и как жилые помещения, и как коммерческую площадь.
Фото к объявлению настораживают — объект очень похож на дом инженера Мельникова, который построили в начале XX века. В онлайн-картах постройка отмечена как достопримечательность, но, судя по состоянию, никому не нужная. Настолько, что и на кадастровой карте такого участка даже не выделяют.
Журналистка Бел.Ру связалась с управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области. Там поделились, что на самом деле дом Мельникова не является объектом культурного наследия ни федерального, ни регионального уровня.
«Строение XX века не является выявленным объектом [прим. ред. культурного наследия — имеет признаки объекта культурного наследия, но не прошёл государственную историко-культурную экспертизу], не обладающим признаками [прим. ред. объекта недвижимого имущества с исторически связанной с ним территорией]. Такой информации у нас нет. Он вообще не включён ни в один перечень», — рассказали Бел.Ру в ведомстве.