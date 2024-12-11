«Будем как в С…ратове»: на инсталляции с признанием в любви к Белгороду потухли буквы

Posted 11 декабря, 07:41
Published 11 декабря, 07:41
Modified 11 декабря, 07:41
Updated 11 декабря, 07:41
На проблемы со световой конструкцией на кольце обратили внимание местные жители. По их словам, буквы «Л», «Г» и «О» не работают у неё уже довольно давно.
«Обращаю внимание ответственных на то, что на кольце [у инсталляции] „Мы любим Белгород“ уже давно-давно не работают некоторые буквы. Скоро будем как в СаРАТОВЕ», — пишет белгородка.
Для контекста: у вывески аэропорта Саратова недавно отвалилась первая буква «А», из-за чего название города превратилось из «Саратов» в «С…ратов». Выяснилось, что недостающую букву сняли на ремонт, а позже место закрыли временной плоской конструкцией.
Что же касается белгородской конструкции, она ломается уже не в первый раз. Ранее из-за ДТП она стала подсвечиваться как «Мы любим Белгод». Ремонта тогда пришлось ждать больше месяца.