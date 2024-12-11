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Posted 11 декабря, 07:41

Published 11 декабря, 07:41

Modified 11 декабря, 07:41

Updated 11 декабря, 07:41

Полупотухшая надпись «Мы любим Белгород»

«Будем как в С…ратове»: на инсталляции с признанием в любви к Белгороду потухли буквы

11 декабря 2024, 07:41
Фото: страница Вячеслава Гладкова в ВК. Полупотухшая надпись «Мы любим Белгород»

Очевидцы сообщили о проблеме с инсталляцией «Мы любим Белгород»

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Новости Белгорода
Жители по-разному признаются в симпатиях к Белому городу. В том числе через инсталляцию «Мы любим Белгород». Точнее «Мы любим Бе…род» — несколько букв потухли, а чинить их не торопятся.

На проблемы со световой конструкцией на кольце обратили внимание местные жители. По их словам, буквы «Л», «Г» и «О» не работают у неё уже довольно давно.

«Обращаю внимание ответственных на то, что на кольце [у инсталляции] „Мы любим Белгород“ уже давно-давно не работают некоторые буквы. Скоро будем как в СаРАТОВЕ», — пишет белгородка.

Для контекста: у вывески аэропорта Саратова недавно отвалилась первая буква «А», из-за чего название города превратилось из «Саратов» в «С…ратов». Выяснилось, что недостающую букву сняли на ремонт, а позже место закрыли временной плоской конструкцией.

Что же касается белгородской конструкции, она ломается уже не в первый раз. Ранее из-за ДТП она стала подсвечиваться как «Мы любим Белгод». Ремонта тогда пришлось ждать больше месяца.

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#Валерия Колесникова#Общество#Ремонт#Новости Белгорода#Саратов#Белгород#Инсталляция#Световая конструкция
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