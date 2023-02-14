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Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:19

Updated Сегодня, 07:19

Власти не могут третью неделю починить признание в любви Белгороду

14 февраля 2023, 07:17
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»

Повреждённую после ДТП композицию «Мы любим Белгород» до сих пор не починили

Больше двух недель назад водитель протаранил кольцо вместе с композицией — признанием в любви городу. С тех пор ничего не изменилось, пишет Telegram-канал «Белгород №1».

Вечером 29 января в Белгородском районе автомобилист повредил на кольце инсталляцию «Мы любим Белгород». Это было воскресенье — видимо, у кого-то выходные прошли весело. Водитель протаранил надпись насквозь, проехав сквозь кольцо. Надпись осталась без двух букв: теперь это «Мы любим Белгод».

Сотрудники ГИБДД в тот же день выехали на место. Но подробности аварии так и не открылись. Инсталляцию тем временем никак не могут восстановить уже третью неделю.

Белгородцы недовольны, что к признанию в любви к областному центру власти отнеслись так халатно. Одна из местных жительниц отметила, что средства на восстановление объектов после вандализма точно должны быть.

Уверена, что с водителя в судебном порядке эти деньги в любом случае взыщут. Стыд и позор! Неприятно видеть изувеченное название города.
Оксана, белгородка

Напомним, 14 февраля на трёх перекрёстках в Белгороде за безопасность движения отвечают регулировщики. Светофоры временно не работают.

Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Утро в Белгороде началось с неработающих светофоров
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