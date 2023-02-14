Власти не могут третью неделю починить признание в любви Белгороду

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Вечером 29 января в Белгородском районе автомобилист повредил на кольце инсталляцию «Мы любим Белгород». Это было воскресенье — видимо, у кого-то выходные прошли весело. Водитель протаранил надпись насквозь, проехав сквозь кольцо. Надпись осталась без двух букв: теперь это «Мы любим Белгод».
Сотрудники ГИБДД в тот же день выехали на место. Но подробности аварии так и не открылись. Инсталляцию тем временем никак не могут восстановить уже третью неделю.
Белгородцы недовольны, что к признанию в любви к областному центру власти отнеслись так халатно. Одна из местных жительниц отметила, что средства на восстановление объектов после вандализма точно должны быть.
Уверена, что с водителя в судебном порядке эти деньги в любом случае взыщут. Стыд и позор! Неприятно видеть изувеченное название города.
Оксана, белгородка
Напомним, 14 февраля на трёх перекрёстках в Белгороде за безопасность движения отвечают регулировщики. Светофоры временно не работают.