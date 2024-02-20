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Posted Сегодня, 09:23

Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Возмутившие белгородку инсталляции

Белгородцы просят убрать из города инсталляции, которые «оскорбляют их чувства»

20 февраля 2024, 09:23
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Возмутившие белгородку инсталляции

Белгородцы недовольны установленными в центре города арт-объектами

О неподходящих композициях, установленных в центре Белгорода, написала местная жительница. По её словам, арт-объекты оскорбляют чувства белгородцев и не подходят духу жителей в неспокойное время.

Белгородцы вновь недовольны инсталляциями, установленными в центре города. Женщина по имени Марина задаёт вопрос, насколько уместны в текущее время арт-объекты, находящиеся на улице 50-летия Белгородской области.

Они оскорбляют чувства белгородцев и никак не способствуют поднятию и укреплению духа в наше суровое военное время, не соответствуют духу и ценностям русской культуры, на основании которых в настоящее время осуществляется возрождение русской цивилизации.
белгородка

На обращение, подкреплённое фотографиями, отреагировали в городской администрации. Представители мэрии сообщили, что уже направили просьбу жительницы в работу специалистам, однако какое решение те приняли, пока не известно.

Возмутившие белгородку инсталляцииВозмутившие белгородку инсталляции
Возмутившие белгородку инсталляцииВозмутившие белгородку инсталляции
Возмутившие белгородку инсталляции
Фото: страница Вячеслава Гладкова

Инсталляция «Социальные сети» уже вызывала у белгородцев неоднозначные эмоции. Ранее конструкция из-за вандалов лишилась сначала руки, а затем — головы. Но позже инсталляцию отремонтировали и оставили в городе.

Писали жители и о конструкции, напоминающую лестницу, по которой «растеклось» нечто непонятное. К ней у многих тоже возникли вопросы. Некоторые даже сравнили инсталляцию с унитазом.

Отметим, что жителей не впервые пугает современное искусство. Так, в Старом Осколе горожане попросили убрать скульптуру, которая в народе получила название «человек-выблевок».

В Белгороде скульптуру бабушки с флагом СССР перенесли в новое место
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