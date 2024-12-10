Белгородцы отдали банкам монет на 2 млн рублей

Posted 10 декабря, 11:24
Published 10 декабря, 11:24
Modified 10 декабря, 11:24
Updated 10 декабря, 11:24
С 7 по 20 октября Банк России организовал Монетную неделю, в рамках которой жители Белгородской области принесли более 558 тыс. монет. Общая сумма принесённых средств превысила 2 млн рублей.
Чаще всего белгородцы обменивались рублёвыми и десятирублёвыми монетами без комиссии, реже — 25-рублёвыми. Монеты принимали в отделениях банков региона и некоторых магазинах в Белгороде и Губкине.
По мнению экспертов, итоги осенней акции превзошли весеннюю, когда белгородцы сдали около 382 тыс. монет на сумму 1,5 млн рублей.
В Центральном федеральном округе удалось вернуть в оборот почти 12 млн монет на более чем 49 млн рублей.