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Posted 10 декабря, 11:24

Published 10 декабря, 11:24

Modified 10 декабря, 11:24

Updated 10 декабря, 11:24

Белгородцы поделились монетами в рамках тематической недели

Белгородцы отдали банкам монет на 2 млн рублей

10 декабря 2024, 11:24
Фото: 1MI. Белгородцы поделились монетами в рамках тематической недели
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Новости Белгорода
Жители региона приносили их в рамках Монетной недели. Они обменяли монеты на банкноты или пополняли свои счета, сообщили в региональном отделении Банка России.

С 7 по 20 октября Банк России организовал Монетную неделю, в рамках которой жители Белгородской области принесли более 558 тыс. монет. Общая сумма принесённых средств превысила 2 млн рублей.

Чаще всего белгородцы обменивались рублёвыми и десятирублёвыми монетами без комиссии, реже — 25-рублёвыми. Монеты принимали в отделениях банков региона и некоторых магазинах в Белгороде и Губкине.

По мнению экспертов, итоги осенней акции превзошли весеннюю, когда белгородцы сдали около 382 тыс. монет на сумму 1,5 млн рублей.

В Центральном федеральном округе удалось вернуть в оборот почти 12 млн монет на более чем 49 млн рублей.

Белгородцев призывают отдать монеты
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Банк#Цб#Россия#Новости Белгорода#Белгород#Монеты#Монетная неделя
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