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Posted 7 октября, 17:08

Published 7 октября, 17:08

Modified 7 октября, 17:08

Updated 7 октября, 17:08

В Белгородской области пройдёт монетная неделя

Белгородцев призывают отдать монеты

7 октября 2024, 17:08
Фото: 1MI
В Белгородской области пройдёт монетная неделя

В Белгородской области стартовала монетная неделя

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Новости Белгорода
В Белгородской области стартовала монетная неделя, которая на деле продлится две недели. За это время белгородцы смогут сдать в отделения банков и магазины скопившуюся у них мелочь. Подробности сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

Монетная неделя при поддержке Банка России пройдёт с 7 по 20 октября и поможет вернуть в обращение мелочь, скопившуюся у жителей Белгородской области. К такой акции подключились многие банки области, в том числе Шебекино, Старого Оскола, Валуек, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Прохоровки, Корочи, Бирюча и Грайворона. В Белгороде и Губкине монеты будут принимать даже в магазинах.

«В дни проведения акции сдать можно монеты Банка России любого номинала — от 1 копейки до 25 рублей. В монетную неделю в банках не берут комиссию за зачисление денег на счёт, а в некоторых — поощряют тех, кто принёс мелочь, памятными монетами», — объяснил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций белгородского отделения Банка России Дмитрий Чермошанский.

Подобную акцию уже проводили в Белгородской области: только весной жители сдали около 382 тысяч монет, общая сумма которых достигла 1,5 миллиона рублей. Чаще всего сдавали рублёвые и 10-рублёвые монеты.

Белгородцы отдали банкам 1,5 млн рублей мелочью
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Банк россии#Магазины#Белгород#Монетная неделя
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