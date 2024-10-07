Белгородцев призывают отдать монеты

Posted 7 октября, 17:08
Published 7 октября, 17:08
Modified 7 октября, 17:08
Updated 7 октября, 17:08
Монетная неделя при поддержке Банка России пройдёт с 7 по 20 октября и поможет вернуть в обращение мелочь, скопившуюся у жителей Белгородской области. К такой акции подключились многие банки области, в том числе Шебекино, Старого Оскола, Валуек, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Прохоровки, Корочи, Бирюча и Грайворона. В Белгороде и Губкине монеты будут принимать даже в магазинах.
«В дни проведения акции сдать можно монеты Банка России любого номинала — от 1 копейки до 25 рублей. В монетную неделю в банках не берут комиссию за зачисление денег на счёт, а в некоторых — поощряют тех, кто принёс мелочь, памятными монетами», — объяснил начальник отдела наличного денежного обращения и кассовых операций белгородского отделения Банка России Дмитрий Чермошанский.
Подобную акцию уже проводили в Белгородской области: только весной жители сдали около 382 тысяч монет, общая сумма которых достигла 1,5 миллиона рублей. Чаще всего сдавали рублёвые и 10-рублёвые монеты.