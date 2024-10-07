Белгородцев призывают отдать монеты

Монетная неделя при поддержке Банка России пройдёт с 7 по 20 октября и поможет вернуть в обращение мелочь, скопившуюся у жителей Белгородской области. К такой акции подключились многие банки области, в том числе Шебекино, Старого Оскола, Валуек, Губкина, Нового Оскола, Алексеевки, Прохоровки, Корочи, Бирюча и Грайворона. В Белгороде и Губкине монеты будут принимать даже в магазинах.