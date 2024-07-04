Белгородцы отдали банкам 1,5 млн рублей мелочью

Обменять мелочь на купюры можно и вне монетной недели, но за эту операцию банки могут брать комиссию. Бесплатно банки принимают деньги любого номинала только в случае их зачисления на счёт клиента. Поэтому перед походом в банк лучше уточнить условия в конкретном отделении и рассортировать монеты по номиналам, чтобы сэкономить время. На всякий случай лучше иметь при себе паспорт.