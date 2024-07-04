Белгородцы отдали банкам 1,5 млн рублей мелочью

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
С 20 мая по 2 июня в России прошла монетная неделя. В ней приняли участие более 800 отделений банков Центрального федерального округа.
Монетная неделя проводится для того, чтобы вернуть в оборот деньги, которые люди хранят в копилках. Только в регионах ЦФО в этом году удалось вернуть более 8,7 млн монет на сумму около 41 млн рублей.
В Белгородской области во время монетной недели жители принесли в банки почти 382 тысячи монет на сумму 1,5 млн рублей. Чаще всего обменивали рублёвые и 10-рублёвые монеты, реже — монеты номиналом 1 копейка.
Банки принимали мелочь в любом состоянии, даже если монеты были потемневшими, окисленными, погнутыми или даже просверленными. Участники монетной недели могли получить памятные монеты в обмен на свою мелочь.
Обменять мелочь на купюры можно и вне монетной недели, но за эту операцию банки могут брать комиссию. Бесплатно банки принимают деньги любого номинала только в случае их зачисления на счёт клиента. Поэтому перед походом в банк лучше уточнить условия в конкретном отделении и рассортировать монеты по номиналам, чтобы сэкономить время. На всякий случай лучше иметь при себе паспорт.
Напомним, недавно Центральный Банк Российской Федерации рассказал, монеты какого номинала будут принимать во время монетной недели.